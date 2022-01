Сначала замена, потом трансфер. Ювентус не спешит отпускать Артура

Лондонский «Арсенал» продолжает вести активные переговоры с туринским «Ювентусом» относительно аренды 25-летнего бразильского полузащитника Артура.

Но «Ювентус» не торопится расставаться с футболистом. Туринский клуб хочет сначала найти Артуру замену, а уже потом отпустить игрока в другой клуб.

Артур защищает цвета «Ювентуса» с сентября 2020 года после перехода из каталонской «Барселоны» за €72 миллиона. В текущем сезоне футболист провел за туринскую команду 11 матчей во всех турнирах, 4 из которых — в Лиге чемпионов.

Ориентировочная стоимость футболиста составляет €25 миллионов.

В активе Артура 21 матч за сборную Бразилии, где он забил один гол.

Arsenal are pushing for Arthur Melo on loan from Juventus. He’s one of the main names in the list. Player understood to be open to join in case club will find an agreement. 🇧🇷 #AFC



Juventus have not accepted yet - they’d need a replacement to let Arthur leave. Talks ongoing.