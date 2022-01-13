Сначала замена, потом трансфер. Ювентус не спешит отпускать Артура

Лондонскому «Арсеналу» придется подождать

  • 13.01.2022 03:25
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Сначала замена, потом трансфер. Ювентус не спешит отпускать Артура
© Getty Images/Global Images Ukraine

Лондонский «Арсенал» продолжает вести активные переговоры с туринским «Ювентусом» относительно аренды 25-летнего бразильского полузащитника Артура.

Но «Ювентус» не торопится расставаться с футболистом. Туринский клуб хочет сначала найти Артуру замену, а уже потом отпустить игрока в другой клуб.

Артур защищает цвета «Ювентуса» с сентября 2020 года после перехода из каталонской «Барселоны» за €72 миллиона. В текущем сезоне футболист провел за туринскую команду 11 матчей во всех турнирах, 4 из которых — в Лиге чемпионов.

Ориентировочная стоимость футболиста составляет €25 миллионов.

В активе Артура 21 матч за сборную Бразилии, где он забил один гол.

Источник — Twitter

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