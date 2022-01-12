Арсенал близок к подписанию хавбека Ювентуса

Лондонский «Арсенал» продолжает активные переговоры о подписании 25-летнего бразильского центрального полузащитника «Ювентуса» и сборной Бразилии Артура.

«Канониры» хотят взять футболиста в аренду, переговоры находятся на продвинутой стадии. Текущий контракт Артура с туринским клубом рассчитан до лета 2025 года. Сам игрок не против попробовать свои силы в новой команде.

Артур защищает цвета «Ювентуса» с сентября 2020 года после перехода из каталонской «Барселоны» за €72 миллиона. В текущем сезоне футболист провел за туринскую команду 11 матчей во всех турнирах, 4 из которых — в Лиге чемпионов.

Ориентировочная стоимость футболиста составляет €25 миллионов.

В активе Артура 21 матч за сборную Бразилии, где он забил один гол.