Арсенал близок к подписанию хавбека Ювентуса

Лондонский «Арсенал» продолжает активные переговоры о подписании 25-летнего бразильского центрального полузащитника «Ювентуса» и сборной Бразилии Артура.
«Канониры» хотят взять футболиста в аренду, переговоры находятся на продвинутой стадии. Текущий контракт Артура с туринским клубом рассчитан до лета 2025 года. Сам игрок не против попробовать свои силы в новой команде.
Артур защищает цвета «Ювентуса» с сентября 2020 года после перехода из каталонской «Барселоны» за €72 миллиона. В текущем сезоне футболист провел за туринскую команду 11 матчей во всех турнирах, 4 из которых — в Лиге чемпионов.
Ориентировочная стоимость футболиста составляет €25 миллионов.
В активе Артура 21 матч за сборную Бразилии, где он забил один гол.
Источник — RMC Sport
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