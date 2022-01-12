В среду, 12 января, в 22:00 проходит матч за Суперкубок Италии, в котором играют миланский «Интер» и туринский «Ювентус». Команды встречаются в Милане на поле стадиона «Джузеппе Меацца».
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча
Видеотрансляция матча проводится на телеканале Футбол 1.
Интер – Ювентус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Стартовые составы команд.
📣 | LINE-UP— Inter 🏆🇮🇹 (@Inter_en) January 12, 2022
Let's get behind our starting 1️⃣1️⃣ tonight in the #SupercoppaFrecciarossa 🔊🔊#FORZAINTER ⚫ pic.twitter.com/xD0seQ21KJ
𝕊𝕋𝔸ℝ𝕋𝕀ℕ𝔾 𝕏𝕀 📋— JuventusFC (@juventusfc) January 12, 2022
Ecco l'undici scelto da Mister Allegri per #InterJuve!#SupercoppaFrecciarossa #ForzaJuve pic.twitter.com/DCoITqwcnB
|35'
|ГОЛ ! С пенальти забил Лаутаро Мартинес (Интер Милан).
|25'
|ГОЛ ! Мяч забил Вестон МакКенни (Ювентус).
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.