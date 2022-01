В среду, 12 января, в 22:00 проходит матч за Суперкубок Италии, в котором играют миланский «Интер» и туринский «Ювентус». Команды встречаются в Милане на поле стадиона «Джузеппе Меацца».

Видеотрансляция матча проводится на телеканале Футбол 1.

Интер – Ювентус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Стартовые составы команд.

📣 | LINE-UP



Let's get behind our starting 1️⃣1️⃣ tonight in the #SupercoppaFrecciarossa 🔊🔊#FORZAINTER ⚫ pic.twitter.com/xD0seQ21KJ