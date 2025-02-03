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Саудовская Аравия
03 февраля 2025, 23:05 |
41
0

Аль-Хиляль – Персеполис. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов АФК

Поединок состоится 4 февраля в 20:00 по Киеву

03 февраля 2025, 23:05 |
41
0
Аль-Хиляль – Персеполис. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов АФК
Getty Images/Global Images Ukraine. Аль-Хиляль

Во вторник, 4 февраля, состоится матч 7-го тура Лиги чемпионов АФК «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия) – «Персеполис» (Иран). «Аль-Хиляль» находится среди лидеров, а «Персеполис» ведет борьбу за попадание в следующий этап.

Аль-Хиляль

Клуб из Саудовской Аравии в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов АФК допустил осечку только в одном матче. В пятом туре «Аль-Хиляль» сыграл вничью 1:1 в гостевом поединке с «Аль-Саддом». Остальные поединки «Аль-Хиляль» выиграл и идет на втором месте, имея в активе 16 очков. Например, в предыдущем туре «Аль-Хиляль» без особых проблем обыграл «Аль-Гарафу», забив три безответных мяча. Во внутреннем чемпионате «Аль-Хиляль» идет на первом месте, опережая «Аль-Иттихад» по дополнительным показателям. У обеих команд по 46 очков после 18 матчей.

Персеполис

У представителя Ирана в Лиге чемпионов АФК всего одна победа. Ее команда добыла в предыдущем туре, обыграв в домашнем матче клуб «Аль-Шорта» (2:1). Также «Персеполис» трижды сыграл вничью и после шести туров занимает в турнирной таблице седьмое место. В чемпионате Ирана «Персеполис» идет четвертым, не проигрывая пять матчей подряд.

Личные встречи

«Аль-Хиляль» и «Персеполис» сыграли между собой 9 матчей. «Аль-Хиляль» выиграл 4 поединка, еще 4 закончились вничью. «Персеполис» праздновал победу лишь один раз. Последнее противостояние команд состоялось в 2021 году и закончилось победой «Аль-Хиляля» со счетом 3:0.

«Аль-Хиляль» – «Персеполис»: ключевая статистика и тренды

«Аль-Хиляль» не играл вничью в 8 из 10 последних матчах во всех турнирах. В 9 из 10 матчей «Персеполиса» во всех турнирах забивалось менее 3 голов.

«Аль-Хиляль» (возможный состав): Буну, Кулибали, аль-Томбакти, Канселу, аль-Булеахи, Невеш, аль-Дассари, Миленкович-Савич, Канну, Малком, Маркос Леонардо.

«Персеполис» (возможный состав): Гендуз, Мохаммади, Глевесиани, Пуралиганджи, Салмани, Мехри, Ахмадзаде, Рафиеи, Алипур, Алекасир, Фараджи.

Прогноз

«Персеполис» будет играть в гостях, но пропускает команда не часто. Возможен вариант тотал меньше 2,5 (коэффициент 1,94).

Прогноз Sport.ua
Аль-Хиляль
4 февраля 2025 -
20:00
Персеполис
Тотал меньше 2,5 1,94 Сделать ставку

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Аль-Хиляль Персеполис Лига чемпионов Азии прогнозы прогнозы на футбол
Сергій Турчак
Сергій Турчак Sport.ua
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