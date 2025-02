Рейндерс – пятый игрок Милана по количеству голов среди голландцев в лиге

Тиджани Рейндерс в матче против «Интера» забил гол и стал пятым голландцем в истории «Милана», который забил 10+ мячей в Серии А.

2 февраля состоялся матч 23-го тура итальянского чемпионата между «Миланом» и «Интером». Встреча завершилась ничьей (1:1).

Рейндерса по количеству голов среди голландских игроков «Милана» опережают Марко ван Бастен (90), Кларенс Зеедорф (47), Рууд Гуллит (38) и Франк Райкард (16).

В текущей кампании Серии А Тиджани провел 21 матч, забил 7 голов и отдал 3 ассиста. «Милан» занимает восьмое место в турнирной таблице (9 побед, 8 ничьих, 5 поражений).

5 - Tijjani Reijnders became the 5th Dutch player to have scored at least 10 goals in #SerieA for #ACMilan, after Marco van Basten (90), Clarence Seedorf (47), Ruud Gullit (38) and Frank Rijkaard ( 16). Tulips.#MilanInter pic.twitter.com/57n2qJC7lo