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Англия
03 февраля 2025, 22:57 | Обновлено 03 февраля 2025, 23:36
138
0

ВИДЕО. Грубая ошибка Колуилла. Боуэн вывел Вест Хэм вперед в игре с Челси

В Лондоне проходит матч 24-го тура Английской Премьер-лиги

03 февраля 2025, 22:57 | Обновлено 03 февраля 2025, 23:36
138
0
ВИДЕО. Грубая ошибка Колуилла. Боуэн вывел Вест Хэм вперед в игре с Челси
ФК Вест Хэм. Джаррод Боуэн

Вечером 3 февраля в 22:00 проходит матч 24-го тура Английской Премьер-лиги.

«Челси» принимает «Вест Хэм» на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

На 42-й минуте – после грубой ошибки Леви Колуилла – Джаррод Боуэн вывел Вест Хэм вперед в игре с Челси (1:0).

ГОЛ! 0:1. Джаррод Боуэн, 42 мин.

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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