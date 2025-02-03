Англия03 февраля 2025, 22:57 | Обновлено 03 февраля 2025, 23:36
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ВИДЕО. Грубая ошибка Колуилла. Боуэн вывел Вест Хэм вперед в игре с Челси
В Лондоне проходит матч 24-го тура Английской Премьер-лиги
03 февраля 2025, 22:57 | Обновлено 03 февраля 2025, 23:36
138
0
Вечером 3 февраля в 22:00 проходит матч 24-го тура Английской Премьер-лиги.
«Челси» принимает «Вест Хэм» на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне.
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
На 42-й минуте – после грубой ошибки Леви Колуилла – Джаррод Боуэн вывел Вест Хэм вперед в игре с Челси (1:0).
ГОЛ! 0:1. Джаррод Боуэн, 42 мин.
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