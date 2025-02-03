ВИДЕО. Грубая ошибка Колуилла. Боуэн вывел Вест Хэм вперед в игре с Челси

Вечером 3 февраля в 22:00 проходит матч 24-го тура Английской Премьер-лиги.

«Челси» принимает «Вест Хэм» на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне.

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На 42-й минуте – после грубой ошибки Леви Колуилла – Джаррод Боуэн вывел Вест Хэм вперед в игре с Челси (1:0).

ГОЛ! 0:1. Джаррод Боуэн, 42 мин.