Гвардиола признался, что происходило в раздевалке после 1:5 от Арсенала
«Манчестер Сити» проиграл на Эмирейтс
2 февраля прошел матч 24-го тура Английской Премьер-лиги между «Арсеналом» и «Манчестер Сити». Команды играли на стадионе Эмирейтс в Лондоне, и канониры одержали разгромную победу (5:1).
Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола рассказал, что происходило в раздевалке «горожан» после этого матча.
«Атмосфера в нашей раздевалке после этого поражения была плохой и очень эмоциональной. Так и должно быть, когда ты проигрываешь с таким счетом, особенно в последние 25 минут матча», – сказал Гвардиола.
«Манчестер Сити» сейчас занимает четвертую строчку в АПЛ с 41 очком в активе.
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