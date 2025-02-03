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  4. Гвардиола признался, что происходило в раздевалке после 1:5 от Арсенала
Англия
03 февраля 2025, 22:44 |
1980
0

Гвардиола признался, что происходило в раздевалке после 1:5 от Арсенала

«Манчестер Сити» проиграл на Эмирейтс

03 февраля 2025, 22:44 |
1980
0
Гвардиола признался, что происходило в раздевалке после 1:5 от Арсенала
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

2 февраля прошел матч 24-го тура Английской Премьер-лиги между «Арсеналом» и «Манчестер Сити». Команды играли на стадионе Эмирейтс в Лондоне, и канониры одержали разгромную победу (5:1).

Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола рассказал, что происходило в раздевалке «горожан» после этого матча.

«Атмосфера в нашей раздевалке после этого поражения была плохой и очень эмоциональной. Так и должно быть, когда ты проигрываешь с таким счетом, особенно в последние 25 минут матча», – сказал Гвардиола.

«Манчестер Сити» сейчас занимает четвертую строчку в АПЛ с 41 очком в активе.

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Микель Артета Жузеп Гвардиола Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига Арсенал - Манчестер Сити
Дмитро Олійник Источник: Sky Sports
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