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Украина. Премьер лига
03 февраля 2025, 23:19 | Обновлено 03 февраля 2025, 23:32
205
0

На просмотр в Левый Берег прибыл нигерийский легионер

Виталий Первак рассказал, что новичок играет на позиции левого защитника

03 февраля 2025, 23:19 | Обновлено 03 февраля 2025, 23:32
205
0
На просмотр в Левый Берег прибыл нигерийский легионер
ФК Левый Берег. Виталий Первак

Как стало известно Sport.ua, в расположении «Левого Берега» на подготовительном этапе в Турции находится потенциальный новичок.

Главный тренер Виталий Первак эксклюзивно для Sport.ua сообщил:

«Это левый защитник из Нигерии. Ранее он выступал за один из болгарских клубов. Поскольку «Левый Берег» сыграл в Турции только один спарринг, мы еще не определились, останется ли африканец в нашей команде.

В первом контрольном матче с болгарской «Фратрией» мы провели два тайма разными составами. Свое преимущество материализовали в три забитых мяча после перерыва. Важно, что все подопечные избежали повреждений».

Следующий спарринг Левый Берег проведет 5 февраля с командой Самгурали из Грузии.

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Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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