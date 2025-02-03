На просмотр в Левый Берег прибыл нигерийский легионер
Виталий Первак рассказал, что новичок играет на позиции левого защитника
Как стало известно Sport.ua, в расположении «Левого Берега» на подготовительном этапе в Турции находится потенциальный новичок.
Главный тренер Виталий Первак эксклюзивно для Sport.ua сообщил:
«Это левый защитник из Нигерии. Ранее он выступал за один из болгарских клубов. Поскольку «Левый Берег» сыграл в Турции только один спарринг, мы еще не определились, останется ли африканец в нашей команде.
В первом контрольном матче с болгарской «Фратрией» мы провели два тайма разными составами. Свое преимущество материализовали в три забитых мяча после перерыва. Важно, что все подопечные избежали повреждений».
Следующий спарринг Левый Берег проведет 5 февраля с командой Самгурали из Грузии.
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