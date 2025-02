Смена поколений. Райс повторил достижение Артеты в Премьер-лиге

Деклан Райс в матче против «Манчестер Сити» стал вторым игроком в истории АПЛ, который отдал по одной результативной передаче двум разным игрокам в возрасте до 18 лет в матче Премьер-лиги (Льюису-Скелли и Нванери).

2 февраля состоялась встреча 24-го тура английского чемпионата между «Арсеналом» и «Манчестер Сити». Матч завершился разгромной победой хозяев поля (5:1).

Последний раз подобным достижением отметился тренер «канониров» Микель Артета в апреле 2007 года, когда отдал по одному ассисту Джеймсу Вону и Виктору Аничебе.

В этой кампании Премьер-лиги Райс сыграл 22 матча, забил один гол и отдал пять результативных передач. «Арсенал» занимает вторую строчку в турнирной таблице (14 побед, 8 ничьих, 2 поражения).

