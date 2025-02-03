Трансфер Зубкова в Трабзонспор. Стали известны финансовые условия контракта
Украинский хавбек официально стал футболистом турецкого клуба
Турецкие СМИ опубликовали финансовые условия трансфера вингера Александра Зубкова из донецкого «Шахтера» в турецкий «Трабзонспор».
По информации Ajansspor, за 28-летнего игрока «горняки» получат 6 млн евро. Эту сумму «Трабзонспор» выплатит за шесть платежей.
Александр подписал с турецким клубом контракт сроком 4,5 года. Зарабатывать в «Трабзонспоре» он будет 1,45 млн евро за сезон.
В футболке оранжево-черных провел 107 матчей, забил 20 мячей и отдал 22 голевых передачи.
Yeni transferimiz Oleksandr Zubkov için imza töreni düzenlendi— Trabzonspor (@Trabzonspor) February 3, 2025
🔗 https://t.co/6FGk8BTMm2 pic.twitter.com/N9YERlRHxp
Yeni evine hoş geldin, Oleksandr 🇺🇦 pic.twitter.com/aS1OTlBEdr— Papara Park (@PaparaPark) February 3, 2025
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