Трансфер Зубкова в Трабзонспор. Стали известны финансовые условия контракта

Турецкие СМИ опубликовали финансовые условия трансфера вингера Александра Зубкова из донецкого «Шахтера» в турецкий «Трабзонспор».

По информации Ajansspor, за 28-летнего игрока «горняки» получат 6 млн евро. Эту сумму «Трабзонспор» выплатит за шесть платежей.

Александр подписал с турецким клубом контракт сроком 4,5 года. Зарабатывать в «Трабзонспоре» он будет 1,45 млн евро за сезон.

В футболке оранжево-черных провел 107 матчей, забил 20 мячей и отдал 22 голевых передачи.

Yeni transferimiz Oleksandr Zubkov için imza töreni düzenlendi



🔗 https://t.co/6FGk8BTMm2 pic.twitter.com/N9YERlRHxp — Trabzonspor (@Trabzonspor) February 3, 2025