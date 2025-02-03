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  4. Трансфер Зубкова в Трабзонспор. Стали известны финансовые условия контракта
Турция
03 февраля 2025, 23:15 | Обновлено 03 февраля 2025, 23:22
336
0

Трансфер Зубкова в Трабзонспор. Стали известны финансовые условия контракта

Украинский хавбек официально стал футболистом турецкого клуба

03 февраля 2025, 23:15 | Обновлено 03 февраля 2025, 23:22
336
0
Трансфер Зубкова в Трабзонспор. Стали известны финансовые условия контракта
ФК Трабзонспор. Александр Зубков

Турецкие СМИ опубликовали финансовые условия трансфера вингера Александра Зубкова из донецкого «Шахтера» в турецкий «Трабзонспор».

По информации Ajansspor, за 28-летнего игрока «горняки» получат 6 млн евро. Эту сумму «Трабзонспор» выплатит за шесть платежей.

Александр подписал с турецким клубом контракт сроком 4,5 года. Зарабатывать в «Трабзонспоре» он будет 1,45 млн евро за сезон.

В футболке оранжево-черных провел 107 матчей, забил 20 мячей и отдал 22 голевых передачи.

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трансферы Трабзонспор Шахтер Донецк чемпионат Турции по футболу Александр Зубков трансферы УПЛ финансы
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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