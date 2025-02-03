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Украина. Премьер лига
03 февраля 2025, 17:46 | Обновлено 03 февраля 2025, 17:58
365
0

ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подтвердил переход Зубкова в Трабзонспор

Клубы достигли соглашения о трансфере хавбека в турецкий клуб

03 февраля 2025, 17:46 | Обновлено 03 февраля 2025, 17:58
365
0
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подтвердил переход Зубкова в Трабзонспор
ФК Шахтер. Александр Зубков

Украинский хавбек Александр Зубков покинул «Шахтер» и перешел в турецкий «Трабзонспор». Соответствующее соглашение клубы достигли 3 февраля, сообщила пресс-служба горняков.

Александр Зубков является воспитанником академии Шахтера, за которую выступал с 2011 года и стал финалистом Юношеской лиги УЕФА 2014/15. 23 сентября 2015 года дебютировал в составе главной команды горняков.

Всего в футболке оранжево-черных провел 107 матчей, забил 20 мячей и отдал 22 голевых передачи. Вместе с клубом выиграл 9 трофеев: 4 титула чемпиона Украины, 4 Кубка Украины и 1 Суперкубок Украины. В сезоне 2024/25 на счету полузащитника – 21 матч, 7 голов и 6 ассистов.

«Шахтер» поблагодарил Александра Зубкова за неизменно высокий уровень профессионализма, преданность клубу и самоотдачу в каждом матче, яркую игру и важные голы, за вклад в успехи и достижения команды. В донецком клубе пожелали хавбеку новых красивых побед и больших свершений в дальнейшей футбольной карьере.

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Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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