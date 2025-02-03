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Украина. Первая лига
03 февраля 2025, 22:47 | Обновлено 03 февраля 2025, 23:09
333
0

Два новичка в лагере. Буковина заинтересована в забивном нападающем

В начале марта в Черновцы приедет комиссия из Киева по вопросу стадиона

03 февраля 2025, 22:47 | Обновлено 03 февраля 2025, 23:09
333
0
Два новичка в лагере. Буковина заинтересована в забивном нападающем
ФК Буковина

Как стало известно Sport.ua, футболисты Буковины вернулись из отпуска и приступили к подготовке к выступлению в чемпионской группе Первой лиги.

В расположении команды находится 24 футболиста, среди которых и два новичка – Родион Плакса из «Александрии» и Кирилл Прокопчук из «Миная». Буковинцы еще заинтересованы в приглашении нападающего.

Первый этап подготовки завершится в Черновцах проведением спарринга 15 февраля с Реверой 1908, командой Второй лиги. Затем буковинцы отправятся на два этапа подготовки, которые примет Закарпатье.

На стадионе «Буковина» вышли на финишную прямую ремонтные работы по подготовке спортсооружения к четвертьфинальному поединку Кубка Украины, в котором команда из Черновцов сыграет с сумской «Викторией».

На следующей неделе в клубе планируют отправить видеоматериалы о выполненных работах в Комитет по стадионам и безопасности проведения соревнований УАФ. В начале марта в Черновцы снова приедет комиссия из Киева, которая и примет окончательное решение – заслуживает ли «Буковина» принимать кубковый матч.

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Буковина Черновцы Родион Плакса Кирилл Прокопчук трансферы трансферы УПЛ учебно-тренировочные сборы инсайд Ревера 1908 Ивано-Франковск товарищеские матчи
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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