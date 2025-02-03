Два новичка в лагере. Буковина заинтересована в забивном нападающем

Как стало известно Sport.ua, футболисты Буковины вернулись из отпуска и приступили к подготовке к выступлению в чемпионской группе Первой лиги.

В расположении команды находится 24 футболиста, среди которых и два новичка – Родион Плакса из «Александрии» и Кирилл Прокопчук из «Миная». Буковинцы еще заинтересованы в приглашении нападающего.

Первый этап подготовки завершится в Черновцах проведением спарринга 15 февраля с Реверой 1908, командой Второй лиги. Затем буковинцы отправятся на два этапа подготовки, которые примет Закарпатье.

На стадионе «Буковина» вышли на финишную прямую ремонтные работы по подготовке спортсооружения к четвертьфинальному поединку Кубка Украины, в котором команда из Черновцов сыграет с сумской «Викторией».

На следующей неделе в клубе планируют отправить видеоматериалы о выполненных работах в Комитет по стадионам и безопасности проведения соревнований УАФ. В начале марта в Черновцы снова приедет комиссия из Киева, которая и примет окончательное решение – заслуживает ли «Буковина» принимать кубковый матч.