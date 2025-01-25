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Украина. Первая лига
25 января 2025, 05:47 | Обновлено 25 января 2025, 06:15
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0

В лагерь Подолья прибыл защитник, игравший за Буковину

24-летний Давронбек Азизов сыграл 6 поединков в первой части сезона

25 января 2025, 05:47 | Обновлено 25 января 2025, 06:15
80
0
В лагерь Подолья прибыл защитник, игравший за Буковину
ФК Буковина. Давронбек Азизов

В расположение Подолья из Хмельницкого прибыл защитник Давронбек Азизов, сообщает футбольный журналист Дмитрий Венков.

Первую часть этого сезона 24-летний левый защитник провел в составе Буковины, где отыграл 6 поединков.

Давронбек Азизов является воспитанником харьковского Металлиста и луганской Зари.

Он также выступал за клуб Кремень Кременчуг (с 2022 по 2024 год), затем перешел в Буковину.

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Давронбек Азизов Буковина Черновцы Подолье Хмельницкий Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу трансферы Дмитрий Венков
Николай Степанов Источник: Telegram
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