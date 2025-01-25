В лагерь Подолья прибыл защитник, игравший за Буковину

В расположение Подолья из Хмельницкого прибыл защитник Давронбек Азизов, сообщает футбольный журналист Дмитрий Венков.

Первую часть этого сезона 24-летний левый защитник провел в составе Буковины, где отыграл 6 поединков.

Давронбек Азизов является воспитанником харьковского Металлиста и луганской Зари.

Он также выступал за клуб Кремень Кременчуг (с 2022 по 2024 год), затем перешел в Буковину.