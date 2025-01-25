Украина. Первая лига25 января 2025, 05:47 | Обновлено 25 января 2025, 06:15
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В лагерь Подолья прибыл защитник, игравший за Буковину
24-летний Давронбек Азизов сыграл 6 поединков в первой части сезона
25 января 2025, 05:47 | Обновлено 25 января 2025, 06:15
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В расположение Подолья из Хмельницкого прибыл защитник Давронбек Азизов, сообщает футбольный журналист Дмитрий Венков.
Первую часть этого сезона 24-летний левый защитник провел в составе Буковины, где отыграл 6 поединков.
Давронбек Азизов является воспитанником харьковского Металлиста и луганской Зари.
Он также выступал за клуб Кремень Кременчуг (с 2022 по 2024 год), затем перешел в Буковину.
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