ВИДЕО. Матч КАН Тунис – Мали завершился грандиозным скандалом

Матч первого тура группового этапа Кубка Африки Тунис – Мали завершился скандалом. Замбийский арбитр матча Джанни Сиказве дал финальный свисток в начале 86-й минуты матча:

Ассистенты быстро поправили главного арбитра и матч возобновился. Но Сиказве явно хотел закончить матч поскорее и во второй раз дал финальный свисток еще за 15 секунд до истечения основных 90 минут матча, не добавив ни минуты компенсированного времени:

😳 The referee has blown the whistle after 89 minutes in Tunisia vs Mali #AFCON



😡 Tunisian coach Mondher Kebaier is furious with the decision to finish the game with no additional time pic.twitter.com/RISJCnclAK