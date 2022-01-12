ВИДЕО. Матч КАН Тунис – Мали завершился грандиозным скандалом

Судья дал финальный свисток на 86-й минуте

  • 12.01.2022 18:01
  • 1697 просмотров
  • 7 комментариев
ВИДЕО. Матч КАН Тунис – Мали завершился грандиозным скандалом

Матч первого тура группового этапа Кубка Африки Тунис – Мали завершился скандалом. Замбийский арбитр матча Джанни Сиказве дал финальный свисток в начале 86-й минуты матча:

Ассистенты быстро поправили главного арбитра и матч возобновился. Но Сиказве явно хотел закончить матч поскорее и во второй раз дал финальный свисток еще за 15 секунд до истечения основных 90 минут матча, не добавив ни минуты компенсированного времени:

В итоге матч завершился минимальной победой Мали 1:0 и бурными протеста команды Туниса. Малийцы заканчивали матч в меньшинстве, а сборной Туниса на 77-й минуте не реализовала пенальти.

Тунис – Мали – 0:1
Гол: Коне 48
Незабитый пенальти: Хазри 77 (Тунис)
Удаление: Туре 87 (Мали)

Источник — Sport.ua

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Barsa_che
    online
    Barsa_che, 12.01.2022 18:12
    +3
    Это ж сколько надо взять денег судьи, что бы так судить?
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    Andrey_1992
    online
    Andrey_1992, 12.01.2022 18:15
    +2
    Взагалі не турнір, а шлак якийсь
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    adidas77
    online
    adidas77, 12.01.2022 18:12
    +2
    Всё таки нашим арбитрам есть чему ещё учится, у африканских "честных и беспристрастных" коллег!
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    D.Lanskoy
    online
    D.Lanskoy, 12.01.2022 18:26
    0
    Вот почему нужно давно вводить чистое время и остановки времени на табло, чтобы все видели, как расходуется время. 21 век, техника уже позволяет это делать давно в других видах спорта.
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    VikyKrasotulechka
    online
    VikyKrasotulechka, 12.01.2022 18:26
    0
    Обезьяны они... Еще дуються когда их так называют..
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    Петр Яновский
    online
    Петр Яновский, 12.01.2022 18:21 (изменен)
    0
    Шубы они и в Африке шубы
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    udman1111
    udman1111, 12.01.2022 18:20
    0
    Тут не обов'язково хабар, може бути симпатія одного дуже недолугого африканця судді, або ставка нормальна була.
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