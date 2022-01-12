ВИДЕО. Матч КАН Тунис – Мали завершился грандиозным скандалом

Матч первого тура группового этапа Кубка Африки Тунис – Мали завершился скандалом. Замбийский арбитр матча Джанни Сиказве дал финальный свисток в начале 86-й минуты матча:

Ассистенты быстро поправили главного арбитра и матч возобновился. Но Сиказве явно хотел закончить матч поскорее и во второй раз дал финальный свисток еще за 15 секунд до истечения основных 90 минут матча, не добавив ни минуты компенсированного времени:

😳 The referee has blown the whistle after 89 minutes in Tunisia vs Mali #AFCON



😡 Tunisian coach Mondher Kebaier is furious with the decision to finish the game with no additional time pic.twitter.com/RISJCnclAK — Football Daily (@footballdaily) January 12, 2022

В итоге матч завершился минимальной победой Мали 1:0 и бурными протеста команды Туниса. Малийцы заканчивали матч в меньшинстве, а сборной Туниса на 77-й минуте не реализовала пенальти.

Тунис – Мали – 0:1

Гол: Коне 48

Незабитый пенальти: Хазри 77 (Тунис)

Удаление: Туре 87 (Мали)