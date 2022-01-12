Клоунада. Скандальный матч Тунис – Мали хотели доиграть через 40 минут

История со скандальным матчем Кубка африканских наций Тунис – Мали (0:1) имела не менее нелепое продолжение.

Через 20 минут после завершения матча представители Конфедерации африканского футбола прервали пресс-конференцию главного тренера сборной Мали Мохаммеда Магассубы и сказали ему, что матч будет возобновлен, и команды сыграют три минуты компенсированного времени.

Матч должны были возобновить через 40 минут после финального свистка. Однако сборная Туниса на поле так и не вышла.

Напомним, арбитр сначала дал финальный свисток матча, когда на таймере было 85:17, а во второй раз – при 89:45.