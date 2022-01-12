Клоунада. Скандальный матч Тунис – Мали хотели доиграть через 40 минут

Сборная Туниса отказалась выходить на поле

  • 12.01.2022 19:08
  • 1368 просмотров
  • 2 комментария
Клоунада. Скандальный матч Тунис – Мали хотели доиграть через 40 минут

История со скандальным матчем Кубка африканских наций Тунис – Мали (0:1) имела не менее нелепое продолжение.

Через 20 минут после завершения матча представители Конфедерации африканского футбола прервали пресс-конференцию главного тренера сборной Мали Мохаммеда Магассубы и сказали ему, что матч будет возобновлен, и команды сыграют три минуты компенсированного времени.

Матч должны были возобновить через 40 минут после финального свистка. Однако сборная Туниса на поле так и не вышла.

Напомним, арбитр сначала дал финальный свисток матча, когда на таймере было 85:17, а во второй раз – при 89:45.

Источник — The Athletic

(16 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Михайло Кудієнко
    Михайло Кудієнко, 12.01.2022 19:41
    0
    Хто там казав, що кубок африки на одному рівні з євро?
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    Nomad
    online
    Nomad, 12.01.2022 19:20
    0
    Судья - наркоман. Водопой засчитал в игровое время.
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