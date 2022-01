10 января в 21:55 проходит матч 1/32 финала Кубка Англии, в котором «Манчестер Юнайтед» принимает «Астон Виллу».

Прямую видеотрансляцию матча можно посмотреть на телеканале Setanta Sports+.

Победитель поединка в следующем раунде, 1/16 финала, будет играть против «Мидлсбро».

Манчестер Юнайтед – Астон Вилла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Стартовые составы команд.

This is your Aston Villa team for tonight's #EmiratesFACup Third Round tie. 👊 pic.twitter.com/VpuTf35i3P