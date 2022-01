Ярмоленко заявлен в запасе на матч Вест Хэма против Кристал Пэлас

1 января в 19:30 начнется матч 21-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Кристал Пэлас» принимает «Вест Хэм».

Прямую видеотрансляцию матча можно посмотреть на телеканале Setanta Sports+.

Украинец Андрей Ярмоленко заявлен в запасе у «молотобойцев».

Стартовые составы команд.

📋 Our first starting XI of 2022 looks like this...



COME ON YOU IRONS!!! ⚒@betway | #CRYWHU pic.twitter.com/UeW4SwuCl6