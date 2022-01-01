Ярмоленко заявлен в запасе на матч Вест Хэма против Кристал Пэлас

1 января в 19:30 начнется матч 21-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Кристал Пэлас» принимает «Вест Хэм».
Прямую видеотрансляцию матча можно посмотреть на телеканале Setanta Sports+.
Украинец Андрей Ярмоленко заявлен в запасе у «молотобойцев».
Стартовые составы команд.
📋 Our first starting XI of 2022 looks like this...— West Ham United (@WestHam) January 1, 2022
COME ON YOU IRONS!!! ⚒@betway | #CRYWHU pic.twitter.com/UeW4SwuCl6
COME ON YOU PALACE#CPFC | #CRYWHU— Crystal Palace F.C. (@CPFC) January 1, 2022
Источник — Sport.ua
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