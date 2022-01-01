21-й тур
Кристал Пэлас
2 : 3
Вест Хэм
01.01.2022, FT   ТВ-трансляция: 

5 голов на двоих. Вест Хэм одолел Кристал Пэлас, Ярмоленко остался в запасе

Дубль в первом тайме оформил полузащитник «Вест Хэма» Мануэль Лансини

  • 01.01.2022 21:35
  • 607 просмотров
  • 2 комментария
5 голов на двоих. Вест Хэм одолел Кристал Пэлас, Ярмоленко остался в запасе
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 21-го тура чемпионата Англии «Вест Хэм» в гостях победил «Кристал Пэлас» со счетом 3:2.

Дубль в первом тайме оформил полузащитник «Вест Хэма» Мануэль Лансини. Украинский вингер Андрей Ярмоленко всю игру оставался в запасе у молотобойцев.

«Вест Хэм» набрал 34 очка и вернулся на 5-е место АПЛ. 

АПЛ. 21-й тур

Кристал Пэлас – Вест Хэм – 2:3

Голы: Эдуар, 83, Олисе, 90 – Антонио, 23, Лансини, 25, 45 (пен).

Кристал Пэлас: Гуайта, Уорд, Митчелл, Гэхи, Андерсен, Миливоевич (Матета, 60), Хьюз (Ридевалд, 75), Шлупп, Айю, Бентеке (Олисе, 68), Эдуар.

Вест Хэм: Фабяньски, Цоуфал, Доусон, Диоп, Джонсон (Масуаку, 46), Лансини (Нобл, 88), Соучек, Райс, Антонио, Боуэн, Бенрама (Влашич, 71).

Предупреждения: Джонсон 38, Масуаку 78.

Судья: Оливер.

Турнирная таблица чемпионата Англии

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    joytok
    joytok, 01.01.2022 21:46
    +1
    Все три матча сегодня выиграли гости. Значит завтра день хозяев.)
    Ссылка
    Face Control
    online
    Face Control, 01.01.2022 22:14
    -1
    Ярмоленко остался в запасе
    ——————————
    Кто-то удивлён?
    Ссылка
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