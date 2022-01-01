5 голов на двоих. Вест Хэм одолел Кристал Пэлас, Ярмоленко остался в запасе

В матче 21-го тура чемпионата Англии «Вест Хэм» в гостях победил «Кристал Пэлас» со счетом 3:2.
Дубль в первом тайме оформил полузащитник «Вест Хэма» Мануэль Лансини. Украинский вингер Андрей Ярмоленко всю игру оставался в запасе у молотобойцев.
«Вест Хэм» набрал 34 очка и вернулся на 5-е место АПЛ.
АПЛ. 21-й тур
Кристал Пэлас – Вест Хэм – 2:3
Голы: Эдуар, 83, Олисе, 90 – Антонио, 23, Лансини, 25, 45 (пен).
Кристал Пэлас: Гуайта, Уорд, Митчелл, Гэхи, Андерсен, Миливоевич (Матета, 60), Хьюз (Ридевалд, 75), Шлупп, Айю, Бентеке (Олисе, 68), Эдуар.
Вест Хэм: Фабяньски, Цоуфал, Доусон, Диоп, Джонсон (Масуаку, 46), Лансини (Нобл, 88), Соучек, Райс, Антонио, Боуэн, Бенрама (Влашич, 71).
Предупреждения: Джонсон 38, Масуаку 78.
Судья: Оливер.
Турнирная таблица чемпионата Англии
Источник — Sport.ua
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