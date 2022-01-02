В матче 21-го тура чемпионата Англии «Вест Хэм» в гостях победил «Кристал Пэлас» со счетом 3:2.
Дубль в первом тайме оформил полузащитник «Вест Хэма» Мануэль Лансини. Украинский вингер Андрей Ярмоленко всю игру оставался в запасе у молотобойцев. «Вест Хэм» набрал 34 очка и вернулся на 5-е место АПЛ.
АПЛ. 21-й тур
Кристал Пэлас – Вест Хэм – 2:3
Голы: Эдуар, 83, Олисе, 90 – Антонио, 23, Лансини, 25, 45 (пен).
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Майкл Олисе (Кристал Пэлас).
|83'
|ГОЛ ! Мяч забил Одсонн Эдуар (Кристал Пэлас).
|45'
|ГОЛ ! С пенальти забил Мануэль Лансини (Вест Хэм).
|25'
|ГОЛ ! Мяч забил Мануэль Лансини (Вест Хэм).
|22'
|ГОЛ ! Мяч забил Майкл Антонио (Вест Хэм).
Источник — Sport.ua
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