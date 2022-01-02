21-й тур
Кристал Пэлас
2 : 3
Вест Хэм
01.01.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Кристал Пэлас – Вест Хэм – 2:3. Дубль Лансини. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 21-го тура Английской Премьер-лиги

  • 02.01.2022 00:30
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Кристал Пэлас – Вест Хэм – 2:3. Дубль Лансини. Видео голов и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 21-го тура чемпионата Англии «Вест Хэм» в гостях победил «Кристал Пэлас» со счетом 3:2.

Дубль в первом тайме оформил полузащитник «Вест Хэма» Мануэль Лансини. Украинский вингер Андрей Ярмоленко всю игру оставался в запасе у молотобойцев. «Вест Хэм» набрал 34 очка и вернулся на 5-е место АПЛ. 

АПЛ. 21-й тур

Кристал Пэлас – Вест Хэм – 2:3

Голы: Эдуар, 83, Олисе, 90 – Антонио, 23, Лансини, 25, 45 (пен).

События матча
90' ГОЛ ! Мяч забил Майкл Олисе (Кристал Пэлас).
83' ГОЛ ! Мяч забил Одсонн Эдуар (Кристал Пэлас).
45' ГОЛ ! С пенальти забил Мануэль Лансини (Вест Хэм).
25' ГОЛ ! Мяч забил Мануэль Лансини (Вест Хэм).
22' ГОЛ ! Мяч забил Майкл Антонио (Вест Хэм).

Источник — Sport.ua

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