Сассуоло отклонил предложение Шахтера по Бога

«Сассуоло» отклонил предложение донецкого «Шахтера» по вингеру Жереми Бога. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Детали предложения «Шахтера» не известны. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что речь идет об обмене на Манора Соломона с доплатой в 10 миллионов евро.

Кроме «Шахтера», на Бога претендует «Аталанта». «Сассуоло» оценивает своего игрока в 25 миллионов евро.

В нынешнем сезоне на счету Бога 3 ассиста в 12 матчах за «Сассуоло» в Серии А. Трансферная стоимость 24-летнего ивуарийца оценивается в 20 миллионов евро.

