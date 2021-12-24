Сассуоло отклонил предложение Шахтера по Бога

Также на игрока претендует «Аталанта»

  • 24.12.2021 23:15
  • 1205 просмотров
  • 55 комментариев
Сассуоло отклонил предложение Шахтера по Бога
© Getty Images/Global Images Ukraine. Жереми Бога

«Сассуоло» отклонил предложение донецкого «Шахтера» по вингеру Жереми Бога. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Детали предложения «Шахтера» не известны. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что речь идет об обмене на Манора Соломона с доплатой в 10 миллионов евро.

Кроме «Шахтера», на Бога претендует «Аталанта». «Сассуоло» оценивает своего игрока в 25 миллионов евро.

В нынешнем сезоне на счету Бога 3 ассиста в 12 матчах за «Сассуоло» в Серии А. Трансферная стоимость 24-летнего ивуарийца оценивается в 20 миллионов евро.

Источник — Twitter

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    aleks19826
    online
    aleks19826, 24.12.2021 23:31
    +4
    Вже в шахті є чудо із сасуоли марлон. Це жесть. Нащо вам ці посередні негри??????
    Ссылка
    sl1d3r1985
    sl1d3r1985, 25.12.2021 00:09 (изменен)
    +3
    ой да чего вы так распереживались то , подпишут этого "Бога" , Леонтинович норм поднялся на электричестве за последние два года ! Нужно же усиливаться против Динамо , ну и раз в пять летних Зари , Днепра , Агробизнеса , еще и Металл на подходе , соточки лямов евро как раз хватит на это ! Как говорится "Усе будет Да*нбасс ! "
    Ссылка
    Sergey_Kharkiv
    online
    Sergey_Kharkiv, 25.12.2021 00:10
    +2
    sl1d3r1985, 25.12.2021 00:09
    ой да чего вы так распереживались то , подпишут этого "Бога" , Леонтинович норм поднялся на электричестве за последние два года ! Нужно же усиливаться против Динамо , ну и раз в пять летних Зари , Днепра , Агробизнеса , еще и Металл на подходе , соточки лямов евро как раз хватит на это ! Как говорится "Усе будет Да*нбасс ! "
    Усё будэ дау бас
    Ссылка
    Maks Maks
    online
    Maks Maks, 25.12.2021 00:03
    +2
    MAd__крот, 25.12.2021 00:02
    Ты уже горишь !А это +2 ,что будет дальше, бот????
    Судя по прогнозам, дальше будет минус. Или у вас в Донецке другие прогнозы?
    Ссылка
    avk2307
    avk2307, 24.12.2021 23:53 (изменен)
    +2
    --smart--Forever--, 24.12.2021 23:47
    Или ты поработаешь над развитием логики или буду тебя игнорировать как ТУПОГО Шпрота. Ну с твоей тупостью-же невозможно общаться
    Происходящий, выходящий в определённой последовательности, в определённые сроки.
    Это google говорит.
    Опять не так? Или может над своим восприятием реальности тебе надо поработать? или стих сочинить?
    И форвард кто все таки лучший?
    Подсказки : воробей? белик? лукарелли? это до Луческу.
    Дальше надо подсказки?
    Ссылка
    avk2307
    avk2307, 24.12.2021 23:44 (изменен)
    +2
    --smart--Forever--, 24.12.2021 23:43
    Футбол живёт сегодняшним днём. И немного заглядывает в будущее. А историей живут клоуны, охраняющие совковые вымпела в музее в туалете Олимпийского и с которых смеётся вся футбольная Европа.
    Тогда зачем все время про Реал и кубок Уефа?
    Сегодняшний день Шериф !!!!
    А форварда то так и не назвал
    Ссылка
    Maks Maks
    online
    Maks Maks, 24.12.2021 23:43
    +2
    avk2307, 24.12.2021 23:37
    Не могут тролли лучшего указать.
    А знаете почему? Нет истории у Вас, купили того, купили другого, сейчас по Траоре плачем, вчера по Мораесу.А ваш какой?
    Была команда Шахтер Донецк при Мирче Луческу. А сейчас дешёвая пародия, типо хоккейный СК Сокол, который спонсирует донецкий бандит
    Ссылка
    avk2307
    avk2307, 25.12.2021 00:08 (изменен)
    +1
    MAd__крот, 25.12.2021 00:06
    +2 ,и ты бот бессилен развпятилетний
    Форвада нет лучшего, правда смешно?
    Ссылка
    avk2307
    avk2307, 24.12.2021 23:56
    +1
    MAd__крот, 24.12.2021 23:53
    +2 обтекай сасулька
    сасулек при +2 не бывает. обтекай сам
    Ссылка
    avk2307
    avk2307, 24.12.2021 23:50
    +1
    MAd__крот, 24.12.2021 23:47
    Завтра в Киеве +2, а боты разпятилетние горят
    А послезавтра -10 и что?
    Ссылка
    Maks Maks
    online
    Maks Maks, 24.12.2021 23:46
    +1
    Почему у Барарии столько звёзд на эмблеме? Почему они гордятся всеми чемпионствами, даже тем, которое добыли в 1932 году?
    Ссылка
    Maks Maks
    online
    Maks Maks, 24.12.2021 23:40
    +1
    avk2307, 24.12.2021 23:37
    Не могут тролли лучшего указать.
    А знаете почему? Нет истории у Вас, купили того, купили другого, сейчас по Траоре плачем, вчера по Мораесу.А ваш какой?
    Откуда у донецких история? Копали-копали, потом погудели. И всё.....
    Ссылка
    avk2307
    avk2307, 24.12.2021 23:38
    +1
    --smart--Forever--, 24.12.2021 23:34
    Я написал "очередного...", то есть будущего. К чему ты притулил игроков прошлого века??
    Ты вообще следишь за логикой, или ты как баба живёшь в туманной прострации??
    очередной, это и о предыдущих и о следующих
    Или не так?
    Ссылка
    Maks Maks
    online
    Maks Maks, 24.12.2021 23:35
    +1
    aleks19826, 24.12.2021 23:31
    Вже в шахті є чудо із сасуоли марлон. Це жесть. Нащо вам ці посередні негри??????
    Итальянец и его агент доит Ахметова. А летом свалят с чемоданом денег
    Ссылка
    Maks Maks
    online
    Maks Maks, 24.12.2021 23:34
    +1
    MAd__крот, 24.12.2021 23:30
    Полуд.. ...урки с дынамо уже ус. лись не смогли напа подписать в конкуренции у Дака и лудПоорца
    Кто из донецких нападающих забил больше, чем тот же Буяльский или Гармаш из Динамо?
    Ссылка
    avk2307
    avk2307, 24.12.2021 23:25
    +1
    Maks Maks, 24.12.2021 23:21
    На Бога денег не хватило. Ещё есть Царь (если не посадят)
    надо Царя брать раз бога не могут
    Ссылка
    avk2307
    avk2307, 25.12.2021 00:15
    0
    --smart--Forever--, 25.12.2021 00:13
    По теме.

    Что-то тренер Алессио Дионизи последнее время не очень-то доверяет Жереми Бога: Выпустил его в последней игре только во 2-ом тайме. А до этого 2 игры его не было даже в запасе. На его позиции сейчас играет в основе Макси Лопес.
    Исходя из этого требовать за лавочника 25 лямов - это что- то у руководства Сассуоло с мозгами явно не в порядке
    Прозрели
    Ссылка
    MAd__крот
    online
    MAd__крот, 25.12.2021 00:15
    0
    Sergey_Kharkiv, 25.12.2021 00:14
    Он сородыч Янук🥒 ты тоже Близко
    Непозорься Сидор
    Ссылка
    MAd__крот
    online
    MAd__крот, 25.12.2021 00:14 (изменен)
    0
    Sergey_Kharkiv, 25.12.2021 00:10
    Усё будэ дау бас
    Зачем ты создал акаунты болельщика зари и металлиста Если ты бот дынамовский ,и тебя спалили серГей уже с твоим Сидором 1985 давно
    Ссылка
    Sergey_Kharkiv
    online
    Sergey_Kharkiv, 25.12.2021 00:14
    0
    MAd__крот, 25.12.2021 00:11
    Твой дурдом это Енакиево ??? шляпа несенюковская не подгорай
    Он сородыч Янук🥒 ты тоже Близко
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности