Сассуоло отклонил предложение Шахтера по Бога

«Сассуоло» отклонил предложение донецкого «Шахтера» по вингеру Жереми Бога. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.
Детали предложения «Шахтера» не известны. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что речь идет об обмене на Манора Соломона с доплатой в 10 миллионов евро.
Кроме «Шахтера», на Бога претендует «Аталанта». «Сассуоло» оценивает своего игрока в 25 миллионов евро.
В нынешнем сезоне на счету Бога 3 ассиста в 12 матчах за «Сассуоло» в Серии А. Трансферная стоимость 24-летнего ивуарийца оценивается в 20 миллионов евро.
Atalanta are negotiating with Sassuolo for Jeremie Boga as priority signing. There's still no full agreement on the fee as Sassuolo ask for €25m price tag - Shakhtar proposal was turned down. 🇨🇮 #transfers— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 24, 2021
Centre back Matteo Lovato could leave Atalanta to join Cagliari on loan.
Источник — Twitter
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Это google говорит.
Опять не так? Или может над своим восприятием реальности тебе надо поработать? или стих сочинить?
И форвард кто все таки лучший?
Подсказки : воробей? белик? лукарелли? это до Луческу.
Дальше надо подсказки?
Сегодняшний день Шериф !!!!
А форварда то так и не назвал
А знаете почему? Нет истории у Вас, купили того, купили другого, сейчас по Траоре плачем, вчера по Мораесу.А ваш какой?
А знаете почему? Нет истории у Вас, купили того, купили другого, сейчас по Траоре плачем, вчера по Мораесу.А ваш какой?
Ты вообще следишь за логикой, или ты как баба живёшь в туманной прострации??
Или не так?
Что-то тренер Алессио Дионизи последнее время не очень-то доверяет Жереми Бога: Выпустил его в последней игре только во 2-ом тайме. А до этого 2 игры его не было даже в запасе. На его позиции сейчас играет в основе Макси Лопес.
Исходя из этого требовать за лавочника 25 лямов - это что- то у руководства Сассуоло с мозгами явно не в порядке
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