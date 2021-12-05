Шахтер предложил Сассуоло 10 миллионов евро плюс Соломона за Бога

Донецкий «Шахтер» продолжает интересоваться 24-летним ивуарийским вингером «Сассуоло» Жереми Бога, которого в январе также намерена попробовать заполучить в свои ряды «Аталанта».

По информации журналиста Марко Контерио, клуб из Бергамо готов заплатить за Бога 18 миллионов евро, но столкнулся с серьезной конкуренцией со стороны «Шахтера». «Горняки» уже предложили «Сассуоло» 10 миллионов евро плюс Манора Соломона, и рассчитывают, что этого будет достаточно для сделки по Бога.

📢 L'#Atalanta vuole regalare Jeremie Boga a Gian Piero Gasperini. Pronti 18 milioni per il #Sassuolo ma si inserisce lo #Shakhtar che propone 10 milioni e Manor Solomon@TuttoMercatoWeb — Marco Conterio (@marcoconterio) December 5, 2021

Примечательно, что на портале Transfermarkt Жереми Бога и Манор Соломон оцениваются равнозначно – в 20 миллионов евро. При этом, контракт ивуарийца с итальянским клубом рассчитан до лета 2023 года, а израильтянина с украинским клубом – до конца 2023 года.

Ранее сообщалось, что «Аталанта» предлагала «Шахтеру» 20 миллионов евро за Соломона, но нарвалась на отказ, из-за желания «горняков» выручить за израильтянина минимум 30 миллионов.