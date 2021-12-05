Шахтер предложил Сассуоло 10 миллионов евро плюс Соломона за Бога

Неожиданная новость пришла из Италии

  • 05.12.2021 23:32
  • 4112 просмотров
  • 19 комментариев
Шахтер предложил Сассуоло 10 миллионов евро плюс Соломона за Бога
© Getty Images/Global Images Ukraine. Жереми Бога

Донецкий «Шахтер» продолжает интересоваться 24-летним ивуарийским вингером «Сассуоло» Жереми Бога, которого в январе также намерена попробовать заполучить в свои ряды «Аталанта».

По информации журналиста Марко Контерио, клуб из Бергамо готов заплатить за Бога 18 миллионов евро, но столкнулся с серьезной конкуренцией со стороны «Шахтера». «Горняки» уже предложили «Сассуоло» 10 миллионов евро плюс Манора Соломона, и рассчитывают, что этого будет достаточно для сделки по Бога.

Примечательно, что на портале Transfermarkt Жереми Бога и Манор Соломон оцениваются равнозначно – в 20 миллионов евро. При этом, контракт ивуарийца с итальянским клубом рассчитан до лета 2023 года, а израильтянина с украинским клубом – до конца 2023 года.

Ранее сообщалось, что «Аталанта» предлагала «Шахтеру» 20 миллионов евро за Соломона, но нарвалась на отказ, из-за желания «горняков» выручить за израильтянина минимум 30 миллионов.

Источник — Sport.ua

(38 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Sauron
    Sauron, 05.12.2021 23:52
    +9
    Соломону плевать за какое сасуоло играть
    Ссылка
    --smart--Forever
    --smart--Forever, 05.12.2021 23:45
    +7
    Да чё там мелочиться 10-ть лямов + Соломона + Мудрика + Додо
    "Государство не обеднеет! Забирайте!"
    "Иван Васильевич и Сергей Анатольевич меняют профессию
    Ссылка
    aleksandrdryn
    aleksandrdryn, 06.12.2021 00:12
    +4
    RomarioUA, 06.12.2021 00:09
    А шо, Ахметов больше не Бог?
    Говорят чёрт теперь
    Ссылка
    udman1111
    udman1111, 05.12.2021 23:40
    +4
    Летят утки...
    Ссылка
    Sergey_Kharkiv
    Sergey_Kharkiv, 05.12.2021 23:42
    +3
    Летят 🦆🦆🦆 Аталатанта предложила Миранчука и 10 млн Сассуоло
    Ссылка
    padlo95
    padlo95, 05.12.2021 23:40
    +2
    Ссылка
    RomarioUA
    RomarioUA, 06.12.2021 00:09
    +1
    А шо, Ахметов больше не Бог?
    Ссылка
    Saar
    Saar, 06.12.2021 01:10
    0
    temamx2727, 06.12.2021 00:51
    Соломон топ, какие сосуолы
    Де Дзербі прийшов у Шахтар з Сассуоло. Ітплійсьуа команда розуміла його і могла реалізувати його ідеї на полі. Це рівень майстерності гравців Сассуоло. Гравці Шахтаря не можуть показати на полі те , що хоче Дзербі. Це їз рівен. Тобто,-ніякий. Так що Соломону не світить навіть в Саччуоло!
    Ссылка
    Saar
    Saar, 06.12.2021 01:07
    0
    Соломон-дно! Яке Сассуоло!???? Шериф чи Шахтар-його рівень!
    Ссылка
    Saar
    Saar, 06.12.2021 01:05
    0
    "Столкнулся с серьезной конкуренцией со стороны «Шахтера»." ....готові заплатити 18 млн. А шахта дає 10. Якщо він професіонал, то не захоче міняти Серію А!Яка серйозна конкуренція!??????
    Ссылка
    Sergey_Kharkiv
    Sergey_Kharkiv, 06.12.2021 00:51
    0
    --smart--Forever, 06.12.2021 00:33
    Шпрот, вам -бы клоунам с чебурдой в мыльной пене разобраться-бы
    Шпрот мыльная пена
    Ссылка
    --smart--Forever
    --smart--Forever, 06.12.2021 00:33
    0
    RomanEnakievo.., 06.12.2021 00:18
    Бог? А царя из Миная не хотите? Ха-ха-ха-ха
    Шпрот, вам -бы клоунам с чебурдой в мыльной пене разобраться-бы
    Ссылка
    RomanEnakievo..
    RomanEnakievo.., 06.12.2021 00:18
    0
    Бог? А царя из Миная не хотите? Ха-ха-ха-ха
    Ссылка
    temamx2727
    temamx2727, 06.12.2021 00:51
    -1
    Соломон топ, какие сосуолы
    Ссылка
    Sergey_Kharkiv
    Sergey_Kharkiv, 05.12.2021 23:55
    -2
    Sergey_Kharkiv, 05.12.2021 23:51
    Может ты ещё на меня лечь хочешь
    🐀🐀🐀
    Ссылка
    Sergey_Kharkiv
    Sergey_Kharkiv, 05.12.2021 23:54 (изменен)
    -2
    Sergey_Kharkiv, 05.12.2021 23:51
    Может ты ещё на меня лечь хочешь
    Сам на себя?
    Ссылка
    Sergey_Kharkiv
    Sergey_Kharkiv, 05.12.2021 23:46
    -4
    --smart--Forever, 05.12.2021 23:45
    Да чё там мелочиться 10-ть лямов + Соломона + Мудрика + Додо
    "Государство не обеднеет! Забирайте!"
    "Иван Васильевич и Сергей Анатольевич меняют профессию
    Ссылка
    Sergey_Kharkiv
    Sergey_Kharkiv, 06.12.2021 00:00
    -5
    Sergey_Kharkiv, 05.12.2021 23:51
    Может ты ещё на меня лечь хочешь
    Скучные вы тут все
    Пойду лучше на Шапаренко перед сном вздёрну
    Ссылка
    Sergey_Kharkiv
    Sergey_Kharkiv, 05.12.2021 23:51
    -5
    --smart--Forever, 05.12.2021 23:45
    Да чё там мелочиться 10-ть лямов + Соломона + Мудрика + Додо
    "Государство не обеднеет! Забирайте!"
    "Иван Васильевич и Сергей Анатольевич меняют профессию
    Может ты ещё на меня лечь хочешь
    Ссылка
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