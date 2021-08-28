Аталанта возобновила переговоры с Шахтером по Соломону

За израильского вингера итальянцы предлагают 20 миллионов евро

  • 28.08.2021 10:03
  • 1513 просмотров
  • 7 комментариев
Аталанта возобновила переговоры с Шахтером по Соломону
© ФК Шахтер. Манор Соломон

Итальянская «Аталанта» возобновила переговорный процесс с «Шахтером» по израильскому вингеру Манору Соломону.

Контактировать с «горняками» по футболисту «Аталанта» начала еще минувшим летом, когда оформила предложение в 15 миллионов евро, которое было отвергнуто.

Сейчас «Аталанта» вернулась к варианту с Соломоном и предложила «Шахтеру» 20 миллионов, но также нарвалась на отказ. «Горняки» желают выручить от сделки минимум 30 миллионов евро.

Отмечается, что Соломон не хочет продлевать контракт с «Шахтером», из-за чего «горнякам» вскоре все-таки придется рассмотреть вариант продажи израильтянина, так как его контракт с клубом действует до конца 2023 года.

Ранее сообщалось, что «Шахтер» гарантировал Роберто Де Дзерби, что не будет продавать Соломона до следующего летнего трансферного окна.

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Источник — gianlucadimarzio.com

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Vadum Hrynchuk
    online
    Vadum Hrynchuk, 28.08.2021 10:44
    0
    Володимир Ляшенко, 28.08.2021 10:40
    *Відзначається, що Соломон не хоче продовжувати контракт з «Шахтарем»*
    А не рано ще про це говорити? До кінця 2023 ще майже 2,5 роки. Чи гравець, тільки-но підписавши контракт, має через місяць його пролонгувати ще на стільки ж?
    З нинішніми апетитами агентів скоро наступний контракт треба буде підписувати раніше попереднього. В НБА їх он, одночасно підписують
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
    Алексей Голяченко, 28.08.2021 10:41
    0
    New Zealander, 28.08.2021 10:19
    Соломона нельзя отпускать. Будет держать до последнего, как Тайсона. Отпустим когда уже возраст будет
    Поддержую. Солите их в туалетах
    Закарпатфан я не когда в тебе не сомневался
    Ссылка
    Володимир Ляшенко
    Володимир Ляшенко, 28.08.2021 10:40
    0
    *Відзначається, що Соломон не хоче продовжувати контракт з «Шахтарем»*
    А не рано ще про це говорити? До кінця 2023 ще майже 2,5 роки. Чи гравець, тільки-но підписавши контракт, має через місяць його пролонгувати ще на стільки ж?
    Ссылка
    PETP0
    online
    PETP0, 28.08.2021 10:32
    0
    Если есть нормальное предложение, то надо отпускать. Игрок явно переоцененный, последние игры, особенно с Монако, все показали.
    Ссылка
    Vadum Hrynchuk
    online
    Vadum Hrynchuk, 28.08.2021 10:28
    +1
    Vadum Hrynchuk, 28.08.2021 10:26
    Да толкнуть зимой за 22 и норм.
    Заразился от Коноплянки чем-то птичьим и хроническим, с Монако было прекрасно видно, на что будет похожа его старость в Шахтере...
    Ссылка
    Vadum Hrynchuk
    online
    Vadum Hrynchuk, 28.08.2021 10:26
    0
    New Zealander, 28.08.2021 10:19
    Соломона нельзя отпускать. Будет держать до последнего, как Тайсона. Отпустим когда уже возраст будет
    Да толкнуть зимой за 22 и норм.
    Ссылка
    New Zealander
    online
    New Zealander, 28.08.2021 10:19
    -2
    Соломона нельзя отпускать. Будет держать до последнего, как Тайсона. Отпустим когда уже возраст будет
    Ссылка
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