Аталанта возобновила переговоры с Шахтером по Соломону

Итальянская «Аталанта» возобновила переговорный процесс с «Шахтером» по израильскому вингеру Манору Соломону.
Контактировать с «горняками» по футболисту «Аталанта» начала еще минувшим летом, когда оформила предложение в 15 миллионов евро, которое было отвергнуто.
Сейчас «Аталанта» вернулась к варианту с Соломоном и предложила «Шахтеру» 20 миллионов, но также нарвалась на отказ. «Горняки» желают выручить от сделки минимум 30 миллионов евро.
Отмечается, что Соломон не хочет продлевать контракт с «Шахтером», из-за чего «горнякам» вскоре все-таки придется рассмотреть вариант продажи израильтянина, так как его контракт с клубом действует до конца 2023 года.
Ранее сообщалось, что «Шахтер» гарантировал Роберто Де Дзерби, что не будет продавать Соломона до следующего летнего трансферного окна.
Источник — gianlucadimarzio.com
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А не рано ще про це говорити? До кінця 2023 ще майже 2,5 роки. Чи гравець, тільки-но підписавши контракт, має через місяць його пролонгувати ще на стільки ж?
Закарпатфан я не когда в тебе не сомневался
А не рано ще про це говорити? До кінця 2023 ще майже 2,5 роки. Чи гравець, тільки-но підписавши контракт, має через місяць його пролонгувати ще на стільки ж?
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