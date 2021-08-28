Аталанта возобновила переговоры с Шахтером по Соломону

Итальянская «Аталанта» возобновила переговорный процесс с «Шахтером» по израильскому вингеру Манору Соломону.

Контактировать с «горняками» по футболисту «Аталанта» начала еще минувшим летом, когда оформила предложение в 15 миллионов евро, которое было отвергнуто.

Сейчас «Аталанта» вернулась к варианту с Соломоном и предложила «Шахтеру» 20 миллионов, но также нарвалась на отказ. «Горняки» желают выручить от сделки минимум 30 миллионов евро.

Отмечается, что Соломон не хочет продлевать контракт с «Шахтером», из-за чего «горнякам» вскоре все-таки придется рассмотреть вариант продажи израильтянина, так как его контракт с клубом действует до конца 2023 года.

Ранее сообщалось, что «Шахтер» гарантировал Роберто Де Дзерби, что не будет продавать Соломона до следующего летнего трансферного окна.