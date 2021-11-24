Шахтер в январе вернется к трансферу Бога

24-летний ивуарийский вингер Жереми Бога был одним из ключевых футболистов «Сассуоло» при Роберто Де Дзерби, и летом нынешнего года мог покинуть клуб вслед за тренером.

Интерес к Бога приписывали не только «Шахтеру», но и ряду других клубов, однако никому из них так и не удалось договориться с «Сассуоло».

Впрочем, в январе «Шахтер» нацелен вернуться к переговорам по Бога. Де Дзерби хочет усилить атакующий потенциал «горняков», и уже сообщил об этом руководству клуба.

Напомним, летом Бога в одном из интервью отмечал, что не прочь сменить клуб и перебраться в новую команду Роберто Де Дзерби.

Контракт Бога с «Сассуоло» рассчитан до лета 2023 года. Его оценочная стоимость на Transfermarkt составляет 20 миллионов евро.

В текущем сезоне на счету Бога 8 матчей и 3 ассиста в Серии А.