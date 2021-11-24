Шахтер в январе вернется к трансферу Бога

24-летний ивуарийский вингер Жереми Бога был одним из ключевых футболистов «Сассуоло» при Роберто Де Дзерби, и летом нынешнего года мог покинуть клуб вслед за тренером.
Интерес к Бога приписывали не только «Шахтеру», но и ряду других клубов, однако никому из них так и не удалось договориться с «Сассуоло».
Впрочем, в январе «Шахтер» нацелен вернуться к переговорам по Бога. Де Дзерби хочет усилить атакующий потенциал «горняков», и уже сообщил об этом руководству клуба.
Напомним, летом Бога в одном из интервью отмечал, что не прочь сменить клуб и перебраться в новую команду Роберто Де Дзерби.
Контракт Бога с «Сассуоло» рассчитан до лета 2023 года. Его оценочная стоимость на Transfermarkt составляет 20 миллионов евро.
В текущем сезоне на счету Бога 8 матчей и 3 ассиста в Серии А.
Источник — Tuttomercatoweb
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Либо мутит агент (подозреваю, что у Бога и ДеДзерби он один), либо Соломон на выход.
Думаю первое, потому что продавать Соломона за двадцатку и покупать за двадцатку Бога - это как-то не серьезно.
Ну и все зависит от завтрашнего матча. Если шахтер влетит - не думаю, что ДеДзерби будут давать деньги на его протеже. Все-таки Марлон не заиграл, Педриньо (скажем честно) не заиграл и только Траоре оказался удачной покупкой.
А на позиции Бога есть Соломон и Мудрик. Плюс там может играть Фернандо после выздоровления форвардов. Нафиг там Бога не нужен.
Хмм... хоча навряд чи в Крото-штольні більше з'являться Гравці рівня Фернандіньо, Вілліана, Тейшейри, Жадсона...
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