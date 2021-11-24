Шахтер в январе вернется к трансферу Бога

Роберто Де Дзерби интересует возможность привлечь в стан «горняков» экс-подопечного

  • 24.11.2021 09:03
  • 1518 просмотров
  • 7 комментариев
Шахтер в январе вернется к трансферу Бога
© Getty Images/Global Images Ukraine. Жереми Бога

24-летний ивуарийский вингер Жереми Бога был одним из ключевых футболистов «Сассуоло» при Роберто Де Дзерби, и летом нынешнего года мог покинуть клуб вслед за тренером.

Интерес к Бога приписывали не только «Шахтеру», но и ряду других клубов, однако никому из них так и не удалось договориться с «Сассуоло».

Впрочем, в январе «Шахтер» нацелен вернуться к переговорам по Бога. Де Дзерби хочет усилить атакующий потенциал «горняков», и уже сообщил об этом руководству клуба.

Напомним, летом Бога в одном из интервью отмечал, что не прочь сменить клуб и перебраться в новую команду Роберто Де Дзерби.

Контракт Бога с «Сассуоло» рассчитан до лета 2023 года. Его оценочная стоимость на Transfermarkt составляет 20 миллионов евро.

В текущем сезоне на счету Бога 8 матчей и 3 ассиста в Серии А.

Источник — Tuttomercatoweb

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Алексей Голяченко
    Алексей Голяченко, 24.11.2021 09:37
    +1
    По фото можно уверенно сказать: справжній гірник. Черный как уголь
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    Dreifus
    Dreifus, 24.11.2021 09:17
    +1
    Два варианта.
    Либо мутит агент (подозреваю, что у Бога и ДеДзерби он один), либо Соломон на выход.
    Думаю первое, потому что продавать Соломона за двадцатку и покупать за двадцатку Бога - это как-то не серьезно.
    Ну и все зависит от завтрашнего матча. Если шахтер влетит - не думаю, что ДеДзерби будут давать деньги на его протеже. Все-таки Марлон не заиграл, Педриньо (скажем честно) не заиграл и только Траоре оказался удачной покупкой.
    А на позиции Бога есть Соломон и Мудрик. Плюс там может играть Фернандо после выздоровления форвардов. Нафиг там Бога не нужен.
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    Vbolivalnyk-Peter
    online
    Vbolivalnyk-Peter, 24.11.2021 09:06
    +1
    Візьмуть Бога, хай ще "царя" прихоплять...
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    movkli
    online
    movkli, 24.11.2021 09:42
    0
    "царь" говорят ненастоящий )))
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    pricolist
    pricolist, 24.11.2021 09:30
    0
    Шахтарю треба захист зміцнювати, а вони все про атакуючих гравців думають
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    Denmark1107
    online
    Denmark1107, 24.11.2021 09:27
    0
    ну, що ж... чорта макаронного вже мають, наразі запланували ще й варіант бога запросити.
    Хмм... хоча навряд чи в Крото-штольні більше з'являться Гравці рівня Фернандіньо, Вілліана, Тейшейри, Жадсона...
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    Саша Яковенко
    Саша Яковенко, 24.11.2021 09:11
    0
    Начнутся тупые как под копирку шуточки "рука бога", "нога бога", "пас бога", "поведение бога". .
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