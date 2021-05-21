Хавбек Сассуоло: «Готов уйти за Де Дзерби в его новую команду»

Атакующий полузащитник «Сассуоло» Жереми Бога не исключает, что перейдет в новую команду вслед за наставником Роберто Де Дзерби.

Ожидается, что Де Дзерби вскоре возглавит «Шахтер».

«Я решил покинуть «Сассуоло». Мы вели переговоры о контракте, но не договорились. Если будет возможность последовать за Де Дзерби в другую команду, то почему нет, я готов. Но это не значит, что я пойду за ним в любую команду».

«Нужно посмотреть, что он решит после завершения сезона. Не исключаю такую возможность», - сказал Бога.

Контракт 24-летнего футболиста завершается летом 2022 года, поэтому трансфер не должен быть слишком дорогим для украинского клуба.