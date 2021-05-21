Хавбек Сассуоло: «Готов уйти за Де Дзерби в его новую команду»

Жереми Бога может перебраться в «Шахтер» вместе с тренером

  • 21.05.2021 17:27
  • 1640 просмотров
  • 7 комментариев
Хавбек Сассуоло: «Готов уйти за Де Дзерби в его новую команду»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Атакующий полузащитник «Сассуоло» Жереми Бога не исключает, что перейдет в новую команду вслед за наставником Роберто Де Дзерби.

Ожидается, что Де Дзерби вскоре возглавит «Шахтер».

«Я решил покинуть «Сассуоло». Мы вели переговоры о контракте, но не договорились. Если будет возможность последовать за Де Дзерби в другую команду, то почему нет, я готов. Но это не значит, что я пойду за ним в любую команду».

«Нужно посмотреть, что он решит после завершения сезона. Не исключаю такую возможность», - сказал Бога.

Контракт 24-летнего футболиста завершается летом 2022 года, поэтому трансфер не должен быть слишком дорогим для украинского клуба.

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Источник — Football-Italia

(6 голосов)

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Комментарии
    Trollface
    online
      Trollface, 21.05.2021 18:09
    0
    Бога подпишут за недорого!
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 21.05.2021 17:56
    +1
    техничен и резок-настырный обостряет
    Ссылка
    shakhtarlox.
    online
      shakhtarlox., 21.05.2021 17:55
    0
    А этот Бог точно лучше еврея и пингвина, его же берут на их позицию, а это же по словам крото глоров их самые главные активы и надежды
    Ссылка
    elcomendante
    online
      elcomendante, 21.05.2021 17:51
    -1
    Вообще против таких трансферов. Как болельщик "Шахты". Своих таллантов достаточно (в который раз напишу). А если Де Дзеби умеет работать с игроками за 20-30-40 лямов то, ГРОШЬ- цена этому тренеру. В общем еще никто ничего не объявлял, а уже столько трансферов и прочего здесь на сайте. Рановато как-то
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 21.05.2021 17:47
    -4
    Да будут новые взрывы пердаков глоров вонючего ДНА киевского ? Будут, инфа сотка
    Ссылка
    Panama2830
    online
      Panama2830, 21.05.2021 17:46
    0
    Дааа самозакоханість аж зашкалює... так ще потрібно зважити чи тебе буде готова брати та будь яка команда.... так каже ніби це сассуолло Реал Мадрид
    Ссылка
    shakhtarlox.
    online
      shakhtarlox., 21.05.2021 17:30
    -1
    Негр, ну тут сразу понятно, только скажите ему сразу, что в Киеве БЛМ не поддерживают
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 21.05.2021 17:56
    +1
    техничен и резок-настырный обостряет
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 21.05.2021 18:09
    0
    Бога подпишут за недорого!
    Ссылка
    shakhtarlox.
    online
      shakhtarlox., 21.05.2021 17:55
    0
    А этот Бог точно лучше еврея и пингвина, его же берут на их позицию, а это же по словам крото глоров их самые главные активы и надежды
    Ссылка
    Panama2830
    online
      Panama2830, 21.05.2021 17:46
    0
    Дааа самозакоханість аж зашкалює... так ще потрібно зважити чи тебе буде готова брати та будь яка команда.... так каже ніби це сассуолло Реал Мадрид
    Ссылка
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