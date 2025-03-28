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Украина. Премьер лига
28 марта 2025, 14:53 | Обновлено 28 марта 2025, 15:21
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0

ФОТО. Тренировка Шахтера. Педриньо вернулся в основную группу

Тренерский штаб во главе с Марино Пушичем готовит команду к игре с Оболонью

28 марта 2025, 14:53 | Обновлено 28 марта 2025, 15:21
111
0
ФОТО. Тренировка Шахтера. Педриньо вернулся в основную группу
ФК Шахтер

В четверг, 27 марта, игроки «Шахтера» провели очередную тренировку на базе столичного спорткомплекса «Святошин». Главный акцент был сделан на подготовке к ближайшему поединку – с киевской «Оболонью».

Еще утром команду ждало теоретическое занятие с анализом будущего соперника, после чего футболисты выполнили активацию в тренажерном зале и продолжили сессию прямо на поле. Тренерский штаб во главе с Марино Пушичем предложил подопечным такую ​​программу: разминка, квадраты, упражнения на удержание мяча, работа в двух группах над тактикой, отработка стандартных положений.

Из кадровых новостей – возвращение в общую группу бразильского полузащитника Педриньо.

28 марта «оранжево-черных» ждет еще одно, предыгровое занятие, которое станет заключительным в подготовке к поединку. Матч 22-го тура УПЛ «Оболонь» – «Шахтер» состоится в субботу, 29 марта, в 15:30 в Киеве на «Оболонь-Арене».

ФОТО. Тренировка Шахтера. Педриньо вернулся в основную группу

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Шахтер Донецк тренировка фото чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Марино Пушич Оболонь - Шахтер Педриньо (Педро Виктор Делмино да Силва)
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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