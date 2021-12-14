Злой омикрон! Сезон Английской Премьер-лиги может быть приостановлен

Сложная ситуация с пандемией коронавируса оказывает влияние на футбол

  • 14.12.2021 02:45
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Злой омикрон! Сезон Английской Премьер-лиги может быть приостановлен
© Twitter. Криштиану Роналду

В Великобритании обсуждается возможность приостановки Английской Премьер-лиги. Сложная ситуация с пандемией коронавируса оказывает большое влияние на футбол.

Быстрое распространение штамма Omicron повысило вероятность, что будет принято решение об остановке национального чемпионата.

За прошедшую неделю в АПЛ зарегистрировали 42 новых случая заражений коронавирусом, и это антирекорд за все время пандемии.

Премьер-лига дала понять, что они следуют указаниям правительства, когда речь идет о COVID-19. Исключений для элитных спортсменов нет.

Напомним, из-за пандемии коронавируса весной 2020 года и последовавшего затем локдауна была сделана значительная пауза в АПЛ, но лига сумела доиграть турнир летом. Теперь появление варианта омикрон может снова изменить ситуацию с английским футболом в худшую сторону.

Источник — Daily Mail

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