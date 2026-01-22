Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Вторая лига
22 января 2026, 17:51
В нынешнем сезоне Дмитрий Хомченовский защищает цвета ФК «Куликов-Белка» во Второй лиге

Бывший игрок сборной Украины пытается получить тренерскую лицензию
ФК Куликов-Белка. Дмитрий Хомченовский

Полузащитник футбольного клуба «Куликов-Белка» и бывший игрок сборной Украины Дмитрий Хомченовский сообщил, что планирует стать тренером и уже работает над получением необходимой лицензии:

– Где ты видишь себя в будущем? Тренер, эксперт на телевидении или, возможно, другой вариант?

– Вижу себя возле футбольного поля. По крайней мере, сейчас. Учусь на тренера и на спортивного менеджера, пытаюсь получить тренерскую лицензию. Мне интересны разные вещи в футболе сейчас, поэтому буду делать от себя все возможное для развития.

Возглавить клуб? Почему бы и нет, не исключаю такой вариант моей дальнейшей жизни. Я всегда с интересом смотрел на тренерскую работу, например, на своего бывшего партнера по команде Виталия Вернидуба. За ним действительно интересно наблюдать.

Бывало такое, что утром он игрок твоей команды, а вечером он уже становился тренером, – рассказал Дмитрий.

На протяжении своей карьеры Хомченовский играл за донецкий «Олимпик», криворожский «Кривбасс», луганскую «Зарю». Выступал в чемпионатах Испании и Польши.

В активе 35-летнего полузащитника четыре игры в составе сборной Украины. В нынешнем сезоне игрок провел семь матчей во Второй лиге, где забил два гола. Контракт Дмитрия истекает в июне 2026 года.

чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины Куликов-Белка Дмитрий Хомченовский сборная Украины по футболу
Николай Тытюк Источник
