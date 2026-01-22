Ливерпуль и Арсенал имеют самые длинные серии без поражений в топ-5 лигах

Представители Английской Премьер-лиги – «Ливерпуль» и «Арсенал» – имеют самые длинные текущие беспроигрышные серии среди команд топ-5 европейских чемпионатов во всех турнирах.

В активе «мерсисайдцев» 13 матчей без поражений, на счету «канониров» – 12 таких игр.

Третью позицию делят немецкая «Бавария» и французский «Ланс», беспроигрышные серии которых достигают отметки в десять матчей.

Команды топ-5 европейских чемпионатов с самыми длинными текущими беспроигрышными сериями во всех турнирах:

13 – Ливерпуль

12 – Арсенал

10 – Бавария

10 – Ланс

9 – Лорьян

9 – Наполи

7 – Страсбург

6 – Милан

6 – Реал Сосьедад

5 – Вулверхэмптон

Вспомним, из каких матчей состоят серии обеих английских команд.

Беспроигрышная серия Ливерпуля во всех турнирах (13)

Лига чемпионов, Марсель – Ливерпуль – 0:3

АПЛ, Ливерпуль – Бернли – 1:1

Кубок Англии, Ливерпуль – Барнсли – 4:1

АПЛ, Арсенал – Ливерпуль – 0:0

АПЛ, Фулхэм – Ливерпуль – 2:2

АПЛ, Ливерпуль – Лидс Юнайтед – 0:0

АПЛ, Ливерпуль – Вулверхэмптон – 2:1

АПЛ, Тоттенхэм Хотспур – Ливерпуль – 1:2

АПЛ, Ливерпуль – Брайтон – 2:0

Лига чемпионов, Интер – Ливерпуль – 0:1

АПЛ, Лидс Юнайтед – Ливерпуль – 3:3

АПЛ, Ливерпуль – Сандерленд – 1:1

АПЛ, Вест Хэм Юнайтед – Ливерпуль – 0:2

Беспроигрышная серия Арсенала во всех турнирах (12)