  4. Ливерпуль и Арсенал имеют самые длинные серии без поражений в топ-5 лигах
Англия
22 января 2026, 16:21 |
126
0

Ливерпуль и Арсенал имеют самые длинные серии без поражений в топ-5 лигах

Вспомним, из каких матчей состоят серии данных команд

22 января 2026, 16:21 |
126
0
Ливерпуль и Арсенал имеют самые длинные серии без поражений в топ-5 лигах
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Ливерпуль

Представители Английской Премьер-лиги – «Ливерпуль» и «Арсенал» – имеют самые длинные текущие беспроигрышные серии среди команд топ-5 европейских чемпионатов во всех турнирах.

В активе «мерсисайдцев» 13 матчей без поражений, на счету «канониров» – 12 таких игр.

Третью позицию делят немецкая «Бавария» и французский «Ланс», беспроигрышные серии которых достигают отметки в десять матчей.

Команды топ-5 европейских чемпионатов с самыми длинными текущими беспроигрышными сериями во всех турнирах:

  • 13 – Ливерпуль
  • 12 – Арсенал
  • 10 – Бавария
  • 10 – Ланс
  • 9 – Лорьян
  • 9 – Наполи
  • 7 – Страсбург
  • 6 – Милан
  • 6 – Реал Сосьедад
  • 5 – Вулверхэмптон

Вспомним, из каких матчей состоят серии обеих английских команд.

Беспроигрышная серия Ливерпуля во всех турнирах (13)

  • Лига чемпионов, Марсель – Ливерпуль – 0:3
  • АПЛ, Ливерпуль – Бернли – 1:1
  • Кубок Англии, Ливерпуль – Барнсли – 4:1
  • АПЛ, Арсенал – Ливерпуль – 0:0
  • АПЛ, Фулхэм – Ливерпуль – 2:2
  • АПЛ, Ливерпуль – Лидс Юнайтед – 0:0
  • АПЛ, Ливерпуль – Вулверхэмптон – 2:1
  • АПЛ, Тоттенхэм Хотспур – Ливерпуль – 1:2
  • АПЛ, Ливерпуль – Брайтон – 2:0
  • Лига чемпионов, Интер – Ливерпуль – 0:1
  • АПЛ, Лидс Юнайтед – Ливерпуль – 3:3
  • АПЛ, Ливерпуль – Сандерленд – 1:1
  • АПЛ, Вест Хэм Юнайтед – Ливерпуль – 0:2

Беспроигрышная серия Арсенала во всех турнирах (12)

  • Лига чемпионов, Интер – Арсенал – 1:3
  • АПЛ, Ноттингем Форест – Арсенал – 0:0
  • Кубок английской лиги, Челси – Арсенал – 2:3
  • Кубок Англии, Портсмут – Арсенал – 1:4
  • АПЛ, Арсенал – Ливерпуль – 0:0
  • АПЛ, Борнмут – Арсенал – 2:3
  • АПЛ, Арсенал – Астон Вилла – 4:1
  • АПЛ, Арсенал – Брайтон – 2:1
  • Кубок английской лиги, Арсенал – Кристал Пэлас – 1:1 (8:7 – по пен.)
  • АПЛ, Эвертон – Арсенал – 0:1
  • АПЛ, Арсенал – Вулверхэмптон – 2:1
  • Лига чемпионов, Брюгге – Арсенал – 0:3
По теме:
Эрлинг ХОЛАНД: «Где мои голы? У меня нет ответа на этот вопрос»
Легенда английского футбола назвал фаворита ЛЧ: «5:0 уже не будет»
Арсенал вошел в топ-10 команд с самыми длинными победными сериями в ЛЧ
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Ливерпуль Арсенал Лондон статистика
Николай Тытюк
