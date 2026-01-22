Ливерпуль и Арсенал имеют самые длинные серии без поражений в топ-5 лигах
Вспомним, из каких матчей состоят серии данных команд
Представители Английской Премьер-лиги – «Ливерпуль» и «Арсенал» – имеют самые длинные текущие беспроигрышные серии среди команд топ-5 европейских чемпионатов во всех турнирах.
В активе «мерсисайдцев» 13 матчей без поражений, на счету «канониров» – 12 таких игр.
Третью позицию делят немецкая «Бавария» и французский «Ланс», беспроигрышные серии которых достигают отметки в десять матчей.
Команды топ-5 европейских чемпионатов с самыми длинными текущими беспроигрышными сериями во всех турнирах:
- 13 – Ливерпуль
- 12 – Арсенал
- 10 – Бавария
- 10 – Ланс
- 9 – Лорьян
- 9 – Наполи
- 7 – Страсбург
- 6 – Милан
- 6 – Реал Сосьедад
- 5 – Вулверхэмптон
Вспомним, из каких матчей состоят серии обеих английских команд.
Беспроигрышная серия Ливерпуля во всех турнирах (13)
- Лига чемпионов, Марсель – Ливерпуль – 0:3
- АПЛ, Ливерпуль – Бернли – 1:1
- Кубок Англии, Ливерпуль – Барнсли – 4:1
- АПЛ, Арсенал – Ливерпуль – 0:0
- АПЛ, Фулхэм – Ливерпуль – 2:2
- АПЛ, Ливерпуль – Лидс Юнайтед – 0:0
- АПЛ, Ливерпуль – Вулверхэмптон – 2:1
- АПЛ, Тоттенхэм Хотспур – Ливерпуль – 1:2
- АПЛ, Ливерпуль – Брайтон – 2:0
- Лига чемпионов, Интер – Ливерпуль – 0:1
- АПЛ, Лидс Юнайтед – Ливерпуль – 3:3
- АПЛ, Ливерпуль – Сандерленд – 1:1
- АПЛ, Вест Хэм Юнайтед – Ливерпуль – 0:2
Беспроигрышная серия Арсенала во всех турнирах (12)
- Лига чемпионов, Интер – Арсенал – 1:3
- АПЛ, Ноттингем Форест – Арсенал – 0:0
- Кубок английской лиги, Челси – Арсенал – 2:3
- Кубок Англии, Портсмут – Арсенал – 1:4
- АПЛ, Арсенал – Ливерпуль – 0:0
- АПЛ, Борнмут – Арсенал – 2:3
- АПЛ, Арсенал – Астон Вилла – 4:1
- АПЛ, Арсенал – Брайтон – 2:1
- Кубок английской лиги, Арсенал – Кристал Пэлас – 1:1 (8:7 – по пен.)
- АПЛ, Эвертон – Арсенал – 0:1
- АПЛ, Арсенал – Вулверхэмптон – 2:1
- Лига чемпионов, Брюгге – Арсенал – 0:3
