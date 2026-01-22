Легенда английского футбола назвал фаворита ЛЧ: «5:0 уже не будет»

Известный в прошлом форвард Алан Ширер, который остается лучшим бомбардиром в истории элитного дивизиона чемпионата Англии, считает, чтот Арсенал может побороться с ПСЖ за трофей Лиги чемпионов.

«Этот Арсенал Артеты имеет хорошие шансы выйти в финал Лиги чемпионов. Вижу у них одного сильного конкурента – ПСЖ. В таком финале я бы отдал небольшое предпочтение парижанам, но Арсенал близко».

«Тут 5:0 не будет, как случилось в прошлом финал. Эти две команды являются для меня фаворитами», – сказал Ширер.

ПСЖ в минувшем финале Лиги чемпионов без проблем разобрался с Интером со счетом 5:0.