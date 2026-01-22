Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Легенда английского футбола назвал фаворита ЛЧ: «5:0 уже не будет»
Лига чемпионов
22 января 2026, 15:15 | Обновлено 22 января 2026, 15:26
612
0

Легенда английского футбола назвал фаворита ЛЧ: «5:0 уже не будет»

Ширер ставит на Арсенал и ПСЖ

22 января 2026, 15:15 | Обновлено 22 января 2026, 15:26
612
0
Легенда английского футбола назвал фаворита ЛЧ: «5:0 уже не будет»
Getty Images/Global Images Ukraine

Известный в прошлом форвард Алан Ширер, который остается лучшим бомбардиром в истории элитного дивизиона чемпионата Англии, считает, чтот Арсенал может побороться с ПСЖ за трофей Лиги чемпионов.

«Этот Арсенал Артеты имеет хорошие шансы выйти в финал Лиги чемпионов. Вижу у них одного сильного конкурента – ПСЖ. В таком финале я бы отдал небольшое предпочтение парижанам, но Арсенал близко».

«Тут 5:0 не будет, как случилось в прошлом финал. Эти две команды являются для меня фаворитами», – сказал Ширер.

ПСЖ в минувшем финале Лиги чемпионов без проблем разобрался с Интером со счетом 5:0.

По теме:
Эрлинг ХОЛАНД: «Где мои голы? У меня нет ответа на этот вопрос»
Его хвалил Моуриньо. Трубин высказался о матче против Ювентуса в ЛЧ
ВИДЕО. «Мы пропустим». Моуриньо похвалил Трубина после матча с Ювентусом
Алан Ширер Арсенал Лондон ПСЖ Лига чемпионов
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
Оцените материал
(18)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стало известно, когда Михаил Мудрик может вернуться на поле
Футбол | 22 января 2026, 08:05 9
Стало известно, когда Михаил Мудрик может вернуться на поле
Стало известно, когда Михаил Мудрик может вернуться на поле

Произойдет это не раньше начала следующего сезона

Зидан готов возглавить Реал, если из клуба выгонят одного игрока
Футбол | 22 января 2026, 07:48 8
Зидан готов возглавить Реал, если из клуба выгонят одного игрока
Зидан готов возглавить Реал, если из клуба выгонят одного игрока

Француз не видит в команде Беллингема

Трансфер анонсировал Кобин. Стало известно, кого Ингулец продал в клуб УПЛ
Футбол | 22.01.2026, 12:04
Трансфер анонсировал Кобин. Стало известно, кого Ингулец продал в клуб УПЛ
Трансфер анонсировал Кобин. Стало известно, кого Ингулец продал в клуб УПЛ
ВИДЕО. Том Брэди подарил сыну часы за $3,3 млн
Другие виды | 22.01.2026, 07:24
ВИДЕО. Том Брэди подарил сыну часы за $3,3 млн
ВИДЕО. Том Брэди подарил сыну часы за $3,3 млн
Таблица Лиги чемпионов. 15 команд досрочно обеспечили выход в плей-офф
Футбол | 22.01.2026, 06:23
Таблица Лиги чемпионов. 15 команд досрочно обеспечили выход в плей-офф
Таблица Лиги чемпионов. 15 команд досрочно обеспечили выход в плей-офф
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Итоги первого дня Евро: результативный матч-открытие, чудо от Латвии
Итоги первого дня Евро: результативный матч-открытие, чудо от Латвии
21.01.2026, 23:01
Футзал
Контракт подписан. Зинченко принял решение о своей карьере
Контракт подписан. Зинченко принял решение о своей карьере
20.01.2026, 14:40
Футбол
САЛЕНКО: «У него слишком большая зарплата, нужно уходить, а он не хочет»
САЛЕНКО: «У него слишком большая зарплата, нужно уходить, а он не хочет»
21.01.2026, 10:05 11
Футбол
7 «забытых» украинских футболистов, которых можно вернуть в УПЛ бесплатно
7 «забытых» украинских футболистов, которых можно вернуть в УПЛ бесплатно
21.01.2026, 10:17 15
Футбол
Соболенко отреагировала на обвинения Олейниковой в поддержке лукашенко
Соболенко отреагировала на обвинения Олейниковой в поддержке лукашенко
21.01.2026, 21:15 1
Теннис
МОУРИНЬО: «Если посмотреть на Судакова, о котором вы так много говорите...»
МОУРИНЬО: «Если посмотреть на Судакова, о котором вы так много говорите...»
21.01.2026, 09:53 2
Футбол
Филип Хргович отправил чемпиона мира в хевивейте в больницу
Филип Хргович отправил чемпиона мира в хевивейте в больницу
20.01.2026, 09:48 2
Бокс
Усик мечтает о бое с легендой бокса, который победил Кличко и Майка Тайсона
Усик мечтает о бое с легендой бокса, который победил Кличко и Майка Тайсона
22.01.2026, 05:42
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем