Эрлинг ХОЛАНД: «Где мои голы? У меня нет ответа на этот вопрос»
Форвард сам признает, что имеет проблемы
Форвард Манчестер Сити Эрлинг Холанд, который в первой половине сезона был как всегда результативным, сейчас угодил в небольшой кризис и забил лишь один гол в последних восьми встречах.
«Где голы? У меня нет ответа, почему я перестал забивать и реализовывать свои моменты. Я отдаю все силы и выполняю свою работу на поле, но не всегда забиваю».
«Буду надеяться, в новом матче исправлю ситуацию», – сказал Холанд.
Несмотря на небольшой спад, Холанд в нынешнем сезоне забил за клуб и сборную 39 голов в 36 матчах.
