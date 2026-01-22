Эрлинг ХОЛАНД: «Где мои голы? У меня нет ответа на этот вопрос»

Форвард Манчестер Сити Эрлинг Холанд, который в первой половине сезона был как всегда результативным, сейчас угодил в небольшой кризис и забил лишь один гол в последних восьми встречах.

«Где голы? У меня нет ответа, почему я перестал забивать и реализовывать свои моменты. Я отдаю все силы и выполняю свою работу на поле, но не всегда забиваю».

«Буду надеяться, в новом матче исправлю ситуацию», – сказал Холанд.

Несмотря на небольшой спад, Холанд в нынешнем сезоне забил за клуб и сборную 39 голов в 36 матчах.