Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Эрлинг ХОЛАНД: «Где мои голы? У меня нет ответа на этот вопрос»
Англия
22 января 2026, 16:59 | Обновлено 22 января 2026, 17:18
525
0

Эрлинг ХОЛАНД: «Где мои голы? У меня нет ответа на этот вопрос»

Форвард сам признает, что имеет проблемы

22 января 2026, 16:59 | Обновлено 22 января 2026, 17:18
525
0
Эрлинг ХОЛАНД: «Где мои голы? У меня нет ответа на этот вопрос»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ерлінг Холанд

Форвард Манчестер Сити Эрлинг Холанд, который в первой половине сезона был как всегда результативным, сейчас угодил в небольшой кризис и забил лишь один гол в последних восьми встречах.

«Где голы? У меня нет ответа, почему я перестал забивать и реализовывать свои моменты. Я отдаю все силы и выполняю свою работу на поле, но не всегда забиваю».

«Буду надеяться, в новом матче исправлю ситуацию», – сказал Холанд.

Несмотря на небольшой спад, Холанд в нынешнем сезоне забил за клуб и сборную 39 голов в 36 матчах.

По теме:
Во Франции назвали главную проблему Забарного, которую уже нельзя исправить
Легенда английского футбола назвал фаворита ЛЧ: «5:0 уже не будет»
Ливерпуль и Арсенал имеют самые длинные серии без поражений в топ-5 лигах
Манчестер Сити Эрлинг Холанд Английская Премьер-лига Лига чемпионов
Иван Зинченко Источник: BBC
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Василий КОБИН: «Мы с Поворознюком приняли решение. Могу вам анонсировать..»
Футбол | 21 января 2026, 17:11 2
Василий КОБИН: «Мы с Поворознюком приняли решение. Могу вам анонсировать..»
Василий КОБИН: «Мы с Поворознюком приняли решение. Могу вам анонсировать..»

Коуч рассказал, как живет клуб в зимнее межсезонье, заговорив о трансферах

Итоги первого дня Евро: результативный матч-открытие, чудо от Латвии
Футзал | 21 января 2026, 23:01 0
Итоги первого дня Евро: результативный матч-открытие, чудо от Латвии
Итоги первого дня Евро: результативный матч-открытие, чудо от Латвии

Стартовал чемпионат Европы по футзалу

От списков Golden Boy до Пардубице. Как падала цена на Богдана Слюбика
Футбол | 22.01.2026, 14:12
От списков Golden Boy до Пардубице. Как падала цена на Богдана Слюбика
От списков Golden Boy до Пардубице. Как падала цена на Богдана Слюбика
Таблица Лиги чемпионов. 15 команд досрочно обеспечили выход в плей-офф
Футбол | 22.01.2026, 06:23
Таблица Лиги чемпионов. 15 команд досрочно обеспечили выход в плей-офф
Таблица Лиги чемпионов. 15 команд досрочно обеспечили выход в плей-офф
Верес умудрился проиграть команде из Чехии на сборах в Турции со счета 3:0
Футбол | 22.01.2026, 15:46
Верес умудрился проиграть команде из Чехии на сборах в Турции со счета 3:0
Верес умудрился проиграть команде из Чехии на сборах в Турции со счета 3:0
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Гвардиола позвонил Суркису. Детали ухода звезды сборной Украины из Киева
Гвардиола позвонил Суркису. Детали ухода звезды сборной Украины из Киева
21.01.2026, 08:06 7
Футбол
Соболенко отреагировала на обвинения Олейниковой в поддержке лукашенко
Соболенко отреагировала на обвинения Олейниковой в поддержке лукашенко
21.01.2026, 21:15 1
Теннис
Легенда бокса нокаутировал Владимира Кличко. Украинец отказался от боя
Легенда бокса нокаутировал Владимира Кличко. Украинец отказался от боя
22.01.2026, 07:22
Бокс
Усик ведет переговоры. Это будет историческая сделка с Турки Аль-Шейхом
Усик ведет переговоры. Это будет историческая сделка с Турки Аль-Шейхом
20.01.2026, 22:14
Бокс
Боксер, который прервал гегемонию Кличко, идет за Усиком и бросил ему вызов
Боксер, который прервал гегемонию Кличко, идет за Усиком и бросил ему вызов
22.01.2026, 09:28 6
Бокс
Семь побед Арсенала. Как выглядит турнирная таблица Лиги чемпионов
Семь побед Арсенала. Как выглядит турнирная таблица Лиги чемпионов
21.01.2026, 06:23
Футбол
Зидан готов возглавить Реал, если из клуба выгонят одного игрока
Зидан готов возглавить Реал, если из клуба выгонят одного игрока
22.01.2026, 07:48 8
Футбол
Реал определился с ценой на Андрея Лунина и сообщил ее клубу из Англии
Реал определился с ценой на Андрея Лунина и сообщил ее клубу из Англии
20.01.2026, 19:23
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем