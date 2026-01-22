Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Федорчук выбрал лучших футболистов сборной Украины здесь и сейчас
Сборная УКРАИНЫ
22 января 2026, 10:31
Федорчук выбрал лучших футболистов сборной Украины здесь и сейчас

Известный футбольный эксперт назвал вратаря и двух защитников

Федорчук выбрал лучших футболистов сборной Украины здесь и сейчас
УАФ. Сборная Украины

В эксклюзивном интервью сайту Meta.ua тренер и футбольный эксперт Олег Федорчук проанализировал нынешнее кадровое состояние сборной Украины. Специалист в частности, назвал и лучших, на его взгляд, игроков национальной команды на данный момент.

– Первый – Илья Забарный, – сказал Федорчук. – Несмотря на большие психологические нагрузки, защитник достойно смотрится в лучшей команде Европы. Второй – Анатолий Трубин – бессменный, на данный момент, вратарь «Бенфики». На третье место напрашивается Георгий Судаков или Виктор Цыганков, но отдам предпочтение Николаю Матвиенко, который достаточно стабильно выступает именно в составе сборной Украины.

Напомним, что 26 марта подопечные Сергея Реброва сыграют полуфинальный матча плей-офф отборочного турнира ЧМ-2026 против Швеции. Триумфатор этого противостояние в финале, 31 марта за право выхода в финальную часть турнира встретится с победителем матча Польша – Албания.

