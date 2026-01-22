Хавбек Динамо назвал самых физических мощных игроков команды

Хавбек Динамо Александр Пихаленок рассказал, кто в киевской команде выделяется физической мощью и больше всех времени проводит в тренажерном зале.

– Назови топ-5 наиболее мощных динамовцев.

– Денис Попов, Александр Тымчик, Владимир Бражко, Матвей Пономаренко и Андрей Ярмоленко.

– Что тебе нужно делать, чтобы войти в эту пятерку? Сколько заниматься не мячом, а в зале?

– В зале нужно много работы проводить, чтобы зайти в эту пятерку.