Украина. Премьер лига22 января 2026, 17:04 | Обновлено 22 января 2026, 17:18
Хавбек Динамо назвал самых физических мощных игроков команды
Пихаленок составил свой список
22 января 2026, 17:04 | Обновлено 22 января 2026, 17:18
Хавбек Динамо Александр Пихаленок рассказал, кто в киевской команде выделяется физической мощью и больше всех времени проводит в тренажерном зале.
– Назови топ-5 наиболее мощных динамовцев.
– Денис Попов, Александр Тымчик, Владимир Бражко, Матвей Пономаренко и Андрей Ярмоленко.
– Что тебе нужно делать, чтобы войти в эту пятерку? Сколько заниматься не мячом, а в зале?
– В зале нужно много работы проводить, чтобы зайти в эту пятерку.
