Арсенал вошел в топ-10 команд с самыми длинными победными сериями в ЛЧ
Рекордсмен рейтинга с большим отрывом – мюнхенская «Бавария»
Лондонский «Арсенал», победив во всех 7 стартовых матчах сезона Лиги чемпионов, вошел в топ-10 команд с самыми длинными победными сериями в истории турнира.
Рекордсменом ЛЧ является «Бавария», которая в период с 2019 по 2020 годы одержала 15 побед подряд.
Серии из 10 матчей имели такие клубы, как «Манчестер Сити» (2023-2024), «Реал» (2014-2015), «Бавария» (2013) и «Милан» (1992-1993).
«Барселона» дважды имела серию из 9 побед подряд: с 2002 по 2003 и с 2014 по 2015 годы.
Та же «Бавария» выиграла 8 матчей подряд с 2022 по 2023 год. Также 8 побед подряд была у дортмундской «Боруссии» (1996-1997).
Самые длинные победные серии в истории Лиги чемпионов:
- 15 – «Бавария» (2019-2020)
- 10 – «Манчестер Сити» (2023-2024)
- 10 – «Реал» (2014-2015)
- 10 – «Бавария» (2013)
- 10 – «Милан» (1992-1993)
- 9 – «Барселона» (2014-2015)
- 9 – «Барселона» (2002-2003)
- 8 – «Бавария» (2022-2023)
- 8 – «Боруссия» (1996-1997)
- 7 – «Арсенал» (2025-2026)
- 7 – «Реал» (2024-2025)
- 7 – «Ливерпуль» (2024-2025)
- 7 – «Реал» (2023-2024)
- 7 – «Ливерпуль» (2021-2022)
- 7 – «Бавария» (2021)
