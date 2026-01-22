Арсенал вошел в топ-10 команд с самыми длинными победными сериями в ЛЧ

Лондонский «Арсенал», победив во всех 7 стартовых матчах сезона Лиги чемпионов, вошел в топ-10 команд с самыми длинными победными сериями в истории турнира.

Рекордсменом ЛЧ является «Бавария», которая в период с 2019 по 2020 годы одержала 15 побед подряд.

Серии из 10 матчей имели такие клубы, как «Манчестер Сити» (2023-2024), «Реал» (2014-2015), «Бавария» (2013) и «Милан» (1992-1993).

«Барселона» дважды имела серию из 9 побед подряд: с 2002 по 2003 и с 2014 по 2015 годы.

Та же «Бавария» выиграла 8 матчей подряд с 2022 по 2023 год. Также 8 побед подряд была у дортмундской «Боруссии» (1996-1997).

Самые длинные победные серии в истории Лиги чемпионов: