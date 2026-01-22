Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Арсенал вошел в топ-10 команд с самыми длинными победными сериями в ЛЧ
Лига чемпионов
22 января 2026, 08:51 | Обновлено 22 января 2026, 08:54
Арсенал вошел в топ-10 команд с самыми длинными победными сериями в ЛЧ

Рекордсмен рейтинга с большим отрывом – мюнхенская «Бавария»

Getty Images/Global Images Ukraine

Лондонский «Арсенал», победив во всех 7 стартовых матчах сезона Лиги чемпионов, вошел в топ-10 команд с самыми длинными победными сериями в истории турнира.

Рекордсменом ЛЧ является «Бавария», которая в период с 2019 по 2020 годы одержала 15 побед подряд.

Серии из 10 матчей имели такие клубы, как «Манчестер Сити» (2023-2024), «Реал» (2014-2015), «Бавария» (2013) и «Милан» (1992-1993).

«Барселона» дважды имела серию из 9 побед подряд: с 2002 по 2003 и с 2014 по 2015 годы.

Та же «Бавария» выиграла 8 матчей подряд с 2022 по 2023 год. Также 8 побед подряд была у дортмундской «Боруссии» (1996-1997).

Самые длинные победные серии в истории Лиги чемпионов:

  • 15 – «Бавария» (2019-2020)
  • 10 – «Манчестер Сити» (2023-2024)
  • 10 – «Реал» (2014-2015)
  • 10 – «Бавария» (2013)
  • 10 – «Милан» (1992-1993)
  • 9 – «Барселона» (2014-2015)
  • 9 – «Барселона» (2002-2003)
  • 8 – «Бавария» (2022-2023)
  • 8 – «Боруссия» (1996-1997)
  • 7 – «Арсенал» (2025-2026)
  • 7 – «Реал» (2024-2025)
  • 7 – «Ливерпуль» (2024-2025)
  • 7 – «Реал» (2023-2024)
  • 7 – «Ливерпуль» (2021-2022)
  • 7 – «Бавария» (2021)
Арсенал Лондон Лига чемпионов статистика
Андрей Витренко Источник: Instagram
