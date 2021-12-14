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Ман Юнайтед
14.12.2021 00:00   ТВ-трансляция: 

Что случилось? Матч Ман Юнайтед в Премьер-лиге экстренно перенесен

В Великобритании обсуждается возможность приостановки Английской Премьер-лиги

  • 14.12.2021 03:00
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Что случилось? Матч Ман Юнайтед в Премьер-лиге экстренно перенесен
© ФК Манчестер Юнайтед

Английский клуб «Манчестер Юнайтед» сообщил, что матч Премьер-лиги против «Брентфорда» перенесен из-за вспышки COVID-19 в клубе. Игра должна была состояться вечером 14 декабря, однако в дело вмешалась пандемия коронавируса.

В Великобритании обсуждается возможность приостановки Английской Премьер-лиги. Сложная ситуация с пандемией коронавируса оказывает большое влияние на футбол.

Заявление клуба «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» подтверждает, что матч Премьер-лиги с «Брентфордом», который должен был состояться во вторник, 14 декабря, перенесен на дату, которая будет определена позже.

После подтверждения положительных результатов ПЦР-тестов на COVID-19 среди персонала и игроков основной команды ситуация требует постоянного мониторинга.

Было принято решение прекратить работу основной команды в тренировочном комплексе в Кэррингтоне на 24 часа, чтобы минимизировать риск дальнейшего заражения. Люди с положительным результатом изолируются в соответствии с протоколами Премьер-лиги.

Учитывая отмену тренировок и перерыв в работе команды, а также приоритет здоровья игроков и персонала, клуб обратился с просьбой о переносе матча. Совет Премьер-лиги принял решение отложить матч на основании рекомендаций медицинских консультантов.

«Манчестер Юнайтед» сожалеет о неудобствах, причиненных «Брентфорду» и болельщикам обоих клубов из-за COVID-19.

Источник — ФК Манчестер Юнайтед

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