Сезон Английской Премьер-лиги может быть приостановлен

В Великобритании обсуждается возможность приостановки Английской Премьер-лиги. Сложная ситуация с пандемией коронавируса оказывает большое влияние на футбол.

Быстрое распространение штамма Omicron повысило вероятность, что будет принято решение об остановке национального чемпионата.

За прошедшую неделю в АПЛ зарегистрировали 42 новых случая заражений коронавирусом, и это антирекорд за все время пандемии.

Премьер-лига дала понять, что они следуют указаниям правительства, когда речь идет о COVID-19. Исключений для элитных спортсменов нет.

Напомним, из-за пандемии коронавируса весной 2020 года и последовавшего затем локдауна была сделана значительная пауза в АПЛ, но лига сумела доиграть турнир летом. Теперь появление варианта омикрон может снова изменить ситуацию с английским футболом в худшую сторону.