Сезон Английской Премьер-лиги может быть приостановлен

В Великобритании обсуждается возможность приостановки Английской Премьер-лиги. Сложная ситуация с пандемией коронавируса оказывает большое влияние на футбол.
Быстрое распространение штамма Omicron повысило вероятность, что будет принято решение об остановке национального чемпионата.
За прошедшую неделю в АПЛ зарегистрировали 42 новых случая заражений коронавирусом, и это антирекорд за все время пандемии.
Премьер-лига дала понять, что они следуют указаниям правительства, когда речь идет о COVID-19. Исключений для элитных спортсменов нет.
Напомним, из-за пандемии коронавируса весной 2020 года и последовавшего затем локдауна была сделана значительная пауза в АПЛ, но лига сумела доиграть турнир летом. Теперь появление варианта омикрон может снова изменить ситуацию с английским футболом в худшую сторону.
BREAKING: The Premier League has announced 42 new positive coronavirus cases among club players and staff, the highest weekly figure recorded since the release of testing figures began in May last year 📈— Sky Sports News (@SkySportsNews) December 13, 2021
Источник — Daily Mail
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Тим більше спортсмени. Там думаю відсоток ще більший.
во вторых в англии все таки поток людей очень большой. там со всего мира постоянно люди пересекаются, а карантина особого нет, очевидно что это сильно повышает распростронение.
А что вы предлагаете ? Не вакцинировать, отменить карантины, на все забить болт ? Можно, но тогда готовтесь к трупам на улицах, и полностью парализованные больницы. Все как в средние века в эпидемию чумы.
Тим більше спортсмени. Там думаю відсоток ще більший.
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Чётко и беспрекословно. Британцы, не самая глупая нация, пример для остальных.
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