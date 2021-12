Сезон Английской Премьер-лиги может быть приостановлен

В Великобритании обсуждается возможность приостановки Английской Премьер-лиги. Сложная ситуация с пандемией коронавируса оказывает большое влияние на футбол.

Быстрое распространение штамма Omicron повысило вероятность, что будет принято решение об остановке национального чемпионата.

За прошедшую неделю в АПЛ зарегистрировали 42 новых случая заражений коронавирусом, и это антирекорд за все время пандемии.

Премьер-лига дала понять, что они следуют указаниям правительства, когда речь идет о COVID-19. Исключений для элитных спортсменов нет.

Напомним, из-за пандемии коронавируса весной 2020 года и последовавшего затем локдауна была сделана значительная пауза в АПЛ, но лига сумела доиграть турнир летом. Теперь появление варианта омикрон может снова изменить ситуацию с английским футболом в худшую сторону.

BREAKING: The Premier League has announced 42 new positive coronavirus cases among club players and staff, the highest weekly figure recorded since the release of testing figures began in May last year 📈