Сезон Английской Премьер-лиги может быть приостановлен

Сложная ситуация с пандемией коронавируса оказывает влияние на футбол

  • 14.12.2021 05:10
  • 4949 просмотров
  • 11 комментариев
Сезон Английской Премьер-лиги может быть приостановлен
© Twitter. Криштиану Роналду

В Великобритании обсуждается возможность приостановки Английской Премьер-лиги. Сложная ситуация с пандемией коронавируса оказывает большое влияние на футбол.

Быстрое распространение штамма Omicron повысило вероятность, что будет принято решение об остановке национального чемпионата.

За прошедшую неделю в АПЛ зарегистрировали 42 новых случая заражений коронавирусом, и это антирекорд за все время пандемии.

Премьер-лига дала понять, что они следуют указаниям правительства, когда речь идет о COVID-19. Исключений для элитных спортсменов нет.

Напомним, из-за пандемии коронавируса весной 2020 года и последовавшего затем локдауна была сделана значительная пауза в АПЛ, но лига сумела доиграть турнир летом. Теперь появление варианта омикрон может снова изменить ситуацию с английским футболом в худшую сторону.

Источник — Daily Mail

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Vitalik_Medvid
    Vitalik_Medvid, 14.12.2021 03:31
    +10
    Чесно кажучи, вже настільки остогидла ця тема і все, що відбувається навколо, що хочеться просто плюнути і пустити все на самотік. Вакцини ледве придумали - з’являються нові штами. Провакцинували майже всіх у Великій Британії - а толку? Ніякі обмеження толком не діють і результатів не дають, лише псують людям нерви і життя. Постійний стрес, постійні новини про то, скільки повмирало і як все погано.. Набридло. Ніколи не був антиваксером, і завжди підтримував боротьбу проти короновіруса… Але якщо ці всі речі результату не дають, можливо варто піти іншим шляхом?
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    Fanat230784
    Fanat230784, 14.12.2021 09:05
    +3
    Дійсно дивно. Не думаю, що в Англії сертифікати куплені. 70 відсотків країни повністю вакциновані. А результату дійсно нема.
    Тим більше спортсмени. Там думаю відсоток ще більший.
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    bzzzzzz
    bzzzzzz, 14.12.2021 11:52
    +1
    Vitalik_Medvid, 14.12.2021 03:31
    Чесно кажучи, вже настільки остогидла ця тема і все, що відбувається навколо, що хочеться просто плюнути і пустити все на самотік. Вакцини ледве придумали - з’являються нові штами. Провакцинували майже всіх у Великій Британії - а толку? Ніякі обмеження толком не діють і результатів не дають, лише псують людям нерви і життя. Постійний стрес, постійні новини про то, скільки повмирало і як все погано.. Набридло. Ніколи не був антиваксером, і завжди підтримував боротьбу проти короновіруса… Але якщо ці всі речі результату не дають, можливо варто піти іншим шляхом?
    хватит тут дизинформацию распространять. без вакцины даже страшно подумать сколько было бы заболевших в больницах и погибших. вакцина в первую очередь помогает не умереть и нормально перенести болезнь.
    во вторых в англии все таки поток людей очень большой. там со всего мира постоянно люди пересекаются, а карантина особого нет, очевидно что это сильно повышает распростронение.
    А что вы предлагаете ? Не вакцинировать, отменить карантины, на все забить болт ? Можно, но тогда готовтесь к трупам на улицах, и полностью парализованные больницы. Все как в средние века в эпидемию чумы.
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    Ukraine_Kiev_Fan
    Ukraine_Kiev_Fan, 14.12.2021 12:09
    0
    Bibenco, 14.12.2021 11:54
    У нас были умники типа тебя, им тоже было пофиг, они перебегали четырёх рядную в каждой полосе, дорогу. Уже не то что не бегают, даже не дышат. А ты можешь бегать.
    Я даже больше скажу, короновиррусы и так вызывают почти все заболевания и вызывали ранее и до 2019 года. И я переболел и как бы ничего. А когда 70 летней бабушки с коронарной болезнью сердца ставят причину смерти ковид, то это уже космос. А стоит об этом написать так сразу появляются типа "реальные" люди вроде тебя и тут комментируют. Кто хочет пусть вакцинируется. Кто не хочет нет. Даже имбицил понимает, что вакцина одна, а тут типа другой штамм и нужно использовать эту же вакцину. Не попахивает бредом?
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    Phantom1993
    Phantom1993, 14.12.2021 09:54
    0
    Fanat230784, 14.12.2021 09:05
    Дійсно дивно. Не думаю, що в Англії сертифікати куплені. 70 відсотків країни повністю вакциновані. А результату дійсно нема.
    Тим більше спортсмени. Там думаю відсоток ще більший.
    А кто сказал что если вакцинируешься то не заболеешь? Всем давно известно, что вакцинация от вируса не спасает, а позволяет проще его перенести
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    Юрий Карпенко
    Юрий Карпенко, 14.12.2021 07:35
    0
    Vitalik_Medvid, 14.12.2021 03:31
    Чесно кажучи, вже настільки остогидла ця тема і все, що відбувається навколо, що хочеться просто плюнути і пустити все на самотік. Вакцини ледве придумали - з’являються нові штами. Провакцинували майже всіх у Великій Британії - а толку? Ніякі обмеження толком не діють і результатів не дають, лише псують людям нерви і життя. Постійний стрес, постійні новини про то, скільки повмирало і як все погано.. Набридло. Ніколи не був антиваксером, і завжди підтримував боротьбу проти короновіруса… Але якщо ці всі речі результату не дають, можливо варто піти іншим шляхом?
    Це яким шляхом може просвітиш нас усіх, сидіти і покірно чекати смерті ???
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    Bibenco
    Bibenco, 14.12.2021 11:47
    -1
    Премьер-лига дала понять, что они следуют указаниям правительства, когда речь идет о COVID-19. Исключений для элитных спортсменов нет
    ---------------------
    Чётко и беспрекословно. Британцы, не самая глупая нация, пример для остальных.
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    potemkin78
    potemkin78, 14.12.2021 11:32
    -1
    у меня токо один вопрос как этот вирус попал из африки в англию и заразил футболистов (они вроде как на изоляции), какая адла налажала?
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    Bibenco
    Bibenco, 14.12.2021 11:54
    -2
    Ukraine_Kiev_Fan, 14.12.2021 11:28
    В мире множетсво способов умереть и шляповирус не самый главный. Вакцин от ДТП и т.д. нет. Лишь бы кипеж навести. При чем в АПЛ опять болезнь отображается в основном в тестах а не на состоянии здоровья.
    У нас были умники типа тебя, им тоже было пофиг, они перебегали четырёх рядную в каждой полосе, дорогу. Уже не то что не бегают, даже не дышат. А ты можешь бегать.
    Ссылка
    Ukraine_Kiev_Fan
    Ukraine_Kiev_Fan, 14.12.2021 11:28
    -2
    В мире множетсво способов умереть и шляповирус не самый главный. Вакцин от ДТП и т.д. нет. Лишь бы кипеж навести. При чем в АПЛ опять болезнь отображается в основном в тестах а не на состоянии здоровья.
    Ссылка
    Barack
    Barack, 14.12.2021 08:54
    -3
    Юрий Карпенко, 14.12.2021 07:35
    Це яким шляхом може просвітиш нас усіх, сидіти і покірно чекати смерті ???
    Смерти от чего, от лоховируса?
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