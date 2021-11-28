Рекорд Бундеслиги. Бавария побила достижение 44-летней давности

Мюнхенцы установили рекорд по количеству голов в Бундеслиге за один календарный год

  • 28.11.2021 03:17
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Рекорд Бундеслиги. Бавария побила достижение 44-летней давности
© Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке 13-го тура немецкой Бундеслиги мюнхенская «Бавария» обыграла «Арминию» со счетом 1:0 благодаря результативному удару Лероя Сане. Таким образом, мюнхенцы забили 102-й гол в текущем году и побили рекорд «Кельна», установленный в 1977 году, по количеству голов в Бундеслиге за один календарный год.

«Этот рекорд очень важен. Честно говоря, я не думал, что это произойдет. Но это хорошее достижение для команды, мы счастливы, что смогли установить это достижение, и мы рады победе. Сане нанес отличный удар», – сказал защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис.

До конца года мюнхенцы проведут еще четыре игры, так что они могут еще больше увеличить свое достижение.

Источник — Sport.ua

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