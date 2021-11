Рекорд Бундеслиги. Бавария побила достижение 44-летней давности

В поединке 13-го тура немецкой Бундеслиги мюнхенская «Бавария» обыграла «Арминию» со счетом 1:0 благодаря результативному удару Лероя Сане. Таким образом, мюнхенцы забили 102-й гол в текущем году и побили рекорд «Кельна», установленный в 1977 году, по количеству голов в Бундеслиге за один календарный год.

«Этот рекорд очень важен. Честно говоря, я не думал, что это произойдет. Но это хорошее достижение для команды, мы счастливы, что смогли установить это достижение, и мы рады победе. Сане нанес отличный удар», – сказал защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис.

До конца года мюнхенцы проведут еще четыре игры, так что они могут еще больше увеличить свое достижение.

102 – FC Bayern München have scored 102 goals in the German Bundesliga in 2021 – the most goals any team has managed to score in a single calendar year in the competition's history. History. #FCBDSC pic.twitter.com/zaxY1lb8XS