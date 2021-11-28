13-й тур
Бавария
1 : 0
Арминия
27.11.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Итоги дня в Бундеслиге. Микропобеда Баварии, Боруссия Д одолела Волков

27 ноября прошли матчи 13-го тура чемпионата Германии.

  • 28.11.2021 02:14
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Итоги дня в Бундеслиге. Микропобеда Баварии, Боруссия Д одолела Волков
© Getty Images/Global Images Ukraine. Лерой Сане

27 ноября прошли матчи 13–го тура чемпионата Германии.

«Боруссия» Д обыграла «Вольфсбург» (3:1). За счет гола Лероя Сане «Бавария» одержала минимальную победу над «Арминией» (1:0) и сохранила лидерство.

Бундеслига, 13–й тур

Бохум – Фрайбург – 2:1

Голы: Линхарт, 51 (0:1). Польтер, 54 (1:1). Пантович, 82 (2:1).

Вольфсбург – Боруссия Д – 1:3

Голы: Вегхорст, 2 (1:0). Эмре Джан, 35, пен (1:1). Мален, 55 (1:2). Холанд, 80 (1:3).

Герта – Аугсбург – 1:1

Голы: Рихтер, 40 (1:0). Грегорич, 90+7 (1:1).

Гройтер Фюрт – Хоффенхайм – 3:6

Голы: Левелинг, 22 (1:0). Бебу, 32 (1:1). Рюттер, 40 (1:2). Тилльманн, 46 (2:2). Рюттер, 57 (2:3). Бебу, 62 (2:4). Майерхефер, 66, автогол (2:5). Хргота, 67 (3:5). Бебу, 80 (3:6).

Кёльн – Боруссия М – 4:1

Голы: Любичич, 55 (1:0). Хофманн, 74 (1:1). Ут, 77 (2:1). Дуда, 78 (3:1). Андерссон, 90+3 (4:1).

Бавария – Арминия – 1:0

Гол: Сане, 71.

Турнирная таблица Бундеслиги

Источник — Sport.ua

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