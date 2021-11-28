Итоги дня в Бундеслиге. Микропобеда Баварии, Боруссия Д одолела Волков

27 ноября прошли матчи 13–го тура чемпионата Германии.
«Боруссия» Д обыграла «Вольфсбург» (3:1). За счет гола Лероя Сане «Бавария» одержала минимальную победу над «Арминией» (1:0) и сохранила лидерство.
Бундеслига, 13–й тур
Бохум – Фрайбург – 2:1
Голы: Линхарт, 51 (0:1). Польтер, 54 (1:1). Пантович, 82 (2:1).
Вольфсбург – Боруссия Д – 1:3
Голы: Вегхорст, 2 (1:0). Эмре Джан, 35, пен (1:1). Мален, 55 (1:2). Холанд, 80 (1:3).
Герта – Аугсбург – 1:1
Голы: Рихтер, 40 (1:0). Грегорич, 90+7 (1:1).
Гройтер Фюрт – Хоффенхайм – 3:6
Голы: Левелинг, 22 (1:0). Бебу, 32 (1:1). Рюттер, 40 (1:2). Тилльманн, 46 (2:2). Рюттер, 57 (2:3). Бебу, 62 (2:4). Майерхефер, 66, автогол (2:5). Хргота, 67 (3:5). Бебу, 80 (3:6).
Кёльн – Боруссия М – 4:1
Голы: Любичич, 55 (1:0). Хофманн, 74 (1:1). Ут, 77 (2:1). Дуда, 78 (3:1). Андерссон, 90+3 (4:1).
Бавария – Арминия – 1:0
Гол: Сане, 71.
Турнирная таблица Бундеслиги
Источник — Sport.ua
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