ВИДЕО. УЕФА вспомнил суперсэйв Трубина в последнем матче с Реалом

Вратарь «Шахтера» не дал отличиться Луке Модричу

  • 24.11.2021 16:18
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  • 1 комментарий
ВИДЕО. УЕФА вспомнил суперсэйв Трубина в последнем матче с Реалом
© ФК Шахтер Донецк. Анатолий Трубин

Официальный твиттер Лиги чемпионов УЕФА вспомнил великолепный сэйв 20-летнего голкипера донецкого «Шахтера» Анатолия Трубина в последнем выездном поединке с мадридским «Реалом». Тогда Трубин не дал забить Луке Модричу из выгоднейшей позиции.

«Голкипер Трубин в последнем матче…

Сможет ли он сохранить свои ворота на замке в поединке с «Интером»?», — говорится в комментарии к видео.

Матч «Интер» — «Шахтер» состоится в среду, 24 ноября, в 19:45 по киевскому времени.

Источник — УЕФА

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    cooperchack
    cooperchack, 24.11.2021 17:19
    0
    Сидит на банке,отдыхает,бабки капают карьера выполнена.
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