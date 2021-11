ВИДЕО. УЕФА вспомнил суперсэйв Трубина в последнем матче с Реалом

Официальный твиттер Лиги чемпионов УЕФА вспомнил великолепный сэйв 20-летнего голкипера донецкого «Шахтера» Анатолия Трубина в последнем выездном поединке с мадридским «Реалом». Тогда Трубин не дал забить Луке Модричу из выгоднейшей позиции.

«Голкипер Трубин в последнем матче…

Сможет ли он сохранить свои ворота на замке в поединке с «Интером»?», — говорится в комментарии к видео.

Матч «Интер» — «Шахтер» состоится в среду, 24 ноября, в 19:45 по киевскому времени.

This save by @FCShakhtar keeper Trubin last time out... 😱



Will he keep a clean sheet against Inter today? #UCL pic.twitter.com/iqdOB6SKSF