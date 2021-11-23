Юные динамовцы выиграли у Баварии на своем поле матч ЮЛЧ

К этому матче соперники подошли с разными показателями. «Динамо» после четырех матчей возглавляло турнирную таблицу, имея 10 очков. А «Бавария» проиграла все предыдущие поединки с разницей забитых и пропущенных голов 0 - 12.
Хозяева поля сразу же завладели преимуществом и уже на 7-й минуте капитан киевлян Яцик открыл счет. Голевая атака зародилась на левом фланге, где активно действовал Диалло. Он обыграл соперника и отдал передачу Вивчаренко, а тот направил мяч в штрафную площадку. Яцик опередил всех и головой точно пробил в правый от вратаря угол ворот.
И далее до перерыва динамовцы играли активно, периодически создавая моменты у ворот немецкого клуба. Могли отличиться Диалло, Бражко, Попов и Дячук. Но в одних случаях удачно действовал голкипер «Баварии» Шенк, а в других мяч летел мимо цели.
Надо сказать, что к концу тайма и гости стали больше думать об атаке, однако и им не удалось отличиться.
Во втором тайме пошел снег и арбитру даже пришлось поменять белый мяч на красный. Играть стало сложнее, но тем не менее, соперники сумели забить по одному голу. Сперва на 69-й минуте с пенальти мяч отправил в ворота Бражко. А уже в компенсированное арбитром время «Бавария» забила свой первый гол в нынешнем турнире.
В итоге «Динамо» выиграло 2:1 и остается во главе турнирной таблицы группы Е Юношеской Лиги УЕФА.
Юношеская Лига УЕФА. Группа Е. 5-й тур
Динамо U-19 - Бавария U-19 - 2:1
Яцик (7), Бражко (69, пен.) - Дибрани (90+1)
Дячук (88), Бражко (90+2), Боль (90+3), Вивчаренко (90+5) - Яницек (82), Юлдиз (90+5)
Динамо U-19: Нещерет, Бенедюк (Малыш, 88), Боль, Дячук, Вивчаренко, Бражко, Яцик (Филатов, 81), Мельниченко (Эль-Хамлиши, 70), Волошин, Попов (Горбач, 88), Диалло
Запас: Тугай, Танчак, Слесарь
Бавария U-19: Шенк, Харольд, Яницек, Бухманн, Саньянг, Вениг, Незири (Юлдиз, 62), Айтамер (Диабрани, 72), Ваннер, Ибрагимович, Мамедова (Хепберн, 72)
Запас: Баллис, Моррисон, Хепберн
Арбитр: Ион Орлич (Молдова)
Стадион: «Динамо» имени Валерия Лобановского (Киев)
Игорь Заржицкий, Sport.ua
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