Юные динамовцы выиграли у Баварии на своем поле матч ЮЛЧ

Победу киевлянам принесли точные удары Яцика и Бражко

  • 23.11.2021 17:55
  • 3505 просмотров
  • 13 комментариев
Юные динамовцы выиграли у Баварии на своем поле матч ЮЛЧ
© ФК Динамо

К этому матче соперники подошли с разными показателями. «Динамо» после четырех матчей возглавляло турнирную таблицу, имея 10 очков. А «Бавария» проиграла все предыдущие поединки с разницей забитых и пропущенных голов 0 - 12.

Хозяева поля сразу же завладели преимуществом и уже на 7-й минуте капитан киевлян Яцик открыл счет. Голевая атака зародилась на левом фланге, где активно действовал Диалло. Он обыграл соперника и отдал передачу Вивчаренко, а тот направил мяч в штрафную площадку. Яцик опередил всех и головой точно пробил в правый от вратаря угол ворот.

И далее до перерыва динамовцы играли активно, периодически создавая моменты у ворот немецкого клуба. Могли отличиться Диалло, Бражко, Попов и Дячук. Но в одних случаях удачно действовал голкипер «Баварии» Шенк, а в других мяч летел мимо цели.

Надо сказать, что к концу тайма и гости стали больше думать об атаке, однако и им не удалось отличиться.

Во втором тайме пошел снег и арбитру даже пришлось поменять белый мяч на красный. Играть стало сложнее, но тем не менее, соперники сумели забить по одному голу. Сперва на 69-й минуте с пенальти мяч отправил в ворота Бражко. А уже в компенсированное арбитром время «Бавария» забила свой первый гол в нынешнем турнире.

В итоге «Динамо» выиграло 2:1 и остается во главе турнирной таблицы группы Е Юношеской Лиги УЕФА.

Юношеская Лига УЕФА. Группа Е. 5-й тур

Динамо U-19 - Бавария U-19 - 2:1

Яцик (7), Бражко (69, пен.) - Дибрани (90+1)

Дячук (88), Бражко (90+2), Боль (90+3), Вивчаренко (90+5) - Яницек (82), Юлдиз (90+5)

Динамо U-19: Нещерет, Бенедюк (Малыш, 88), Боль, Дячук, Вивчаренко, Бражко, Яцик (Филатов, 81), Мельниченко (Эль-Хамлиши, 70), Волошин, Попов (Горбач, 88), Диалло   

Запас: Тугай, Танчак, Слесарь

Бавария U-19: Шенк, Харольд, Яницек, Бухманн, Саньянг, Вениг, Незири (Юлдиз, 62), Айтамер (Диабрани, 72), Ваннер, Ибрагимович, Мамедова (Хепберн, 72)

Запас: Баллис, Моррисон, Хепберн

Арбитр: Ион Орлич (Молдова)

Стадион: «Динамо» имени Валерия Лобановского (Киев)

ДИНАМО U-19 - БАВАРИЯ U-19. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Игорь Заржицкий, Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    sahka1981
    sahka1981, 23.11.2021 18:01
    +8
    Молодцы!
    Ссылка
    Funny_____Cat
    online
    Funny_____Cat, 23.11.2021 18:06 (изменен)
    +7
    DonbassCity1, 23.11.2021 18:05
    Это было кино для детей. Премьера фильма для взрослых через два часа смотрите на Megogo!
    алкашня донецкая, почему ты своего шахтера стесняешься? нафиг ты аватарку Металлиста напялило?
    Ссылка
    Burevestnik
    online
    Burevestnik, 23.11.2021 18:03
    +6
    sahka1981, 23.11.2021 18:01
    Молодцы!
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    Алексей Голяченко, 23.11.2021 18:17
    +5
    DonbassCity1, 23.11.2021 18:07
    Минусуют значит понимают что будет
    Минусуют потому что ты бред несешь
    _______________________________________
    Молодежь с победой
    Ссылка
    Spectra
    online
    Spectra, 23.11.2021 18:07
    +5
    Теперь осталось не проиграть Бенфики и 1 место наше
    Ссылка
    Funny_____Cat
    online
    Funny_____Cat, 23.11.2021 18:06
    +4
    Молодцы , пару ребят зимой поедет на сборы со взрослыми!
    Ссылка
    grifon.
    online
    grifon., 23.11.2021 18:05
    +4
    спершу Барса, зараз Баварія
    Ссылка
    Funny_____Cat
    online
    Funny_____Cat, 23.11.2021 18:21
    +3
    DonbassCity1, 23.11.2021 18:13
    Чтобы ты спросило вас дыря...ненавидит Южная и Восточная украина
    Ты алкаш , с оккупированной территории , откуда ты можешь что то за Украину знать?
    Ссылка
    fedd1979
    fedd1979, 23.11.2021 18:27
    0
    Маючи настільки вищий клас (як би хто це не сприймав) і таку перевагу у перші 2/3 поєдинку так розслабитися в останні 20 хвилин - неприпустимо. Чи не найгірша гра "Динамо" в розіграші. Хоча визнаю, що багато поламав сніг
    Ссылка
    DonbassCity1
    DonbassCity1, 23.11.2021 18:07
    -12
    Минусуют значит понимают что будет
    Ссылка
    DonbassCity1
    DonbassCity1, 23.11.2021 18:13 (изменен)
    -13
    Funny_____Cat, 23.11.2021 18:06
    алкашня донецкая, почему ты своего шахтера стесняешься? нафиг ты аватарку Металлиста напялило?
    Чтобы ты спросило вас дыря...ненавидит Южная и Восточная украина
    Ссылка
    DonbassCity1
    DonbassCity1, 23.11.2021 18:09
    -14
    Spectra, 23.11.2021 18:07
    Теперь осталось не проиграть Бенфики и 1 место наше
    Поменяй аватарку не позорь великий клуб дыря...
    Ссылка
    DonbassCity1
    DonbassCity1, 23.11.2021 18:05
    -15
    Это было кино для детей. Премьера фильма для взрослых через два часа смотрите на Megogo!
    Ссылка
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