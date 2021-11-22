Во вторник, 23 ноября, в пятом туре Юношеской Лиги УЕФА молодые футболисты киевского «Динамо» в столице Украины будут принимать сверстников из немецкой «Баварии».

Подопечные Игоря Костюка после четырех туров являются лидерами группы Е, имея в своем активе три победы (все с крупным счетом) и одну ничью. Так, на старте турнира киевляне обыграли португальськую «Бенфику» 4:0, затем на выезде нанесли поражение «Баварии» 4:0, сыграли в гостях ничью с «Барселоной» 0:0 и дома выиграли у испанцев 4:1. Если динамовцам удастся снова победить немецких футболистов, которые являются аутсайдерами турнира, то они сделают весомую заявку на то, чтобы в итоге занять первое место в группе. А вот у «Баварии» задачи явно скромнее. Команда еще не набрала ни одного очка и при этом еще ни разу не забивала.

Матч «Динамо» U-19 - «Бавария» U-19 состоится на киевском стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского и начнется в 16.00. Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка.