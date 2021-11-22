Динамо U-19 - Бавария U-19. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 5-го тура Юношеской Лиги УЕФА

  • 22.11.2021 16:35
  • 983 просмотра
  • 0 комментариев
Динамо U-19 - Бавария U-19. Текстовая трансляция матча
© ФК Динамо

Во вторник, 23 ноября, в пятом туре Юношеской Лиги УЕФА молодые футболисты киевского «Динамо» в столице Украины будут принимать сверстников из немецкой «Баварии».

Подопечные Игоря Костюка после четырех туров являются лидерами группы Е, имея в своем активе три победы (все с крупным счетом) и одну ничью. Так, на старте турнира киевляне обыграли португальськую «Бенфику» 4:0, затем на выезде нанесли поражение «Баварии» 4:0, сыграли в гостях ничью с «Барселоной» 0:0 и дома выиграли у испанцев 4:1. Если динамовцам удастся снова победить немецких футболистов, которые являются аутсайдерами турнира, то они сделают весомую заявку на то, чтобы в итоге занять первое место в группе. А вот у «Баварии» задачи явно скромнее. Команда еще не набрала ни одного очка и при этом еще ни разу не забивала.  

Матч «Динамо» U-19 - «Бавария» U-19 состоится на киевском стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского и начнется в 16.00. Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка.

Игорь Заржицкий, Sport.ua

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности