ВИДЕО. Парашют в одно касание. Фантастический гол хавбека ЛАСКа

Саша Хорват невероятно эффектно забил, приняв смелое решение при приеме мяча

  • 23.11.2021 07:19
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ВИДЕО. Парашют в одно касание. Фантастический гол хавбека ЛАСКа
© Getty Images/Global Images Ukraine. Саша Хорват

В матче 15-го тура австрийской Бундеслиги ЛАСК и «Штурм» устроили голевую перестрелку, сыграв вничью со счетом 3:3.

Но болельщикам, которые смотрели матч на трибунах, запомнится не результат встречи, а гол хавбека ЛАСКа Саши Хорвата.

При подаче со штрафного прыткий 25-летний полузащитник вбежал в штрафную и в одно касание пробил парашютом, отправив мяч за шиворот голкиперу.

Конечно, не обошлось без везения, ведь мяч принял фантастическую траекторию. За смелость Хорват был награжден шедевральным голом. Теперь ему будет что показать внукам на пенсии.

 

 

Источник — Sport.ua

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