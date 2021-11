ВИДЕО. Парашют в одно касание. Фантастический гол хавбека ЛАСКа

В матче 15-го тура австрийской Бундеслиги ЛАСК и «Штурм» устроили голевую перестрелку, сыграв вничью со счетом 3:3.

Но болельщикам, которые смотрели матч на трибунах, запомнится не результат встречи, а гол хавбека ЛАСКа Саши Хорвата.

При подаче со штрафного прыткий 25-летний полузащитник вбежал в штрафную и в одно касание пробил парашютом, отправив мяч за шиворот голкиперу.

Конечно, не обошлось без везения, ведь мяч принял фантастическую траекторию. За смелость Хорват был награжден шедевральным голом. Теперь ему будет что показать внукам на пенсии.

This finish from LASK’s Sascha Horvath is obscene 🪡



(via @SkySportAustria) pic.twitter.com/MDe29f8fxI