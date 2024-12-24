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Украина. Премьер лига
24 декабря 2024, 21:37 | Обновлено 24 декабря 2024, 21:56
111
0

Стали известны потенциальные соперники Руха на сборах в Словении

Команда Виталия Пономарева проведет 7 или 8 спаррингов

24 декабря 2024, 21:37 | Обновлено 24 декабря 2024, 21:56
111
0
Стали известны потенциальные соперники Руха на сборах в Словении
ФК Рух Львов

Львовский клуб «Рух» определился с планами на зимнее межсезонье. Подопечные Виталия Пономарева соберутся в Винниках 9–10 января и проведут первый сбор на клубной базе.

С 24 января по 14 февраля Рух будет тренироваться в районе популярного словенского термального курорта Терме Чатеж. Запланировано 7–8 спаррингов. Среди потенциальных соперников – местные Браво и Копер, австрийские Штурм, Амштеттен, Хартберг и ГАК, а также боснийский Сараево.

Среди возможных потерь Рух – опытный Фредди Плюман. Позиции, нуждающиеся в укреплении – центр и левый фланг обороны, опорная зона, вингеры, сообщает ТаТоТаке.

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Николай Степанов Источник: ФК Рух Львов
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