Стали известны потенциальные соперники Руха на сборах в Словении

Львовский клуб «Рух» определился с планами на зимнее межсезонье. Подопечные Виталия Пономарева соберутся в Винниках 9–10 января и проведут первый сбор на клубной базе.

С 24 января по 14 февраля Рух будет тренироваться в районе популярного словенского термального курорта Терме Чатеж. Запланировано 7–8 спаррингов. Среди потенциальных соперников – местные Браво и Копер, австрийские Штурм, Амштеттен, Хартберг и ГАК, а также боснийский Сараево.

Среди возможных потерь Рух – опытный Фредди Плюман. Позиции, нуждающиеся в укреплении – центр и левый фланг обороны, опорная зона, вингеры, сообщает ТаТоТаке.