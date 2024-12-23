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Украина. Премьер лига
23 декабря 2024, 22:04 | Обновлено 23 декабря 2024, 22:05
436
0

«Рух» определился с местом проведения сборов

Команда Пономарёва снова отправится в Словению

23 декабря 2024, 22:04 | Обновлено 23 декабря 2024, 22:05
436
0
«Рух» определился с местом проведения сборов
ФК Рух

Как стало известно Sport.ua, у футболистов «Руха» было два варианта для зарубежного этапа подготовки ко второй части сезона: Словения или Турция. Все же львовяне остановили свой выбор на балканской стране, где, кстати, тренировались в начале текущего года.

Ориентировочно в Словению подопечные Виталия Пономарёва отправятся 18 января 2025 года и проведут там 10 контрольных матчей, преимущественно с клубами этой страны. Возвращение из отпуска запланировано на 9 января.

На данный момент «Рух» покинул только арендованный у «Кривбасса» опорный полузащитник Владислав Семотюк. Вместо него вернется бразильский легионер Эдсон, который на правах аренды выступал за мексиканский «Хуарес» на этой же позиции.

На данный момент в активе львовян 23 очка, и они занимают седьмое место в УПЛ.

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Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Рух Львов учебно-тренировочные сборы
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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