ВИДЕО. УЕФА вспомнил, как Шовковский ходил забивать гол Бешикташу

Десять лет назад вратарь «Динамо» был близок к тому, чтобы вырвать ничью в матче с турецким клубом

  • 03.11.2021 10:38
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ВИДЕО. УЕФА вспомнил, как Шовковский ходил забивать гол Бешикташу
© ФК Динамо Киев. Александр Шовковский

Ровно 10 лет назад киевское «Динамо» проиграло матч четвертого тура группового этапа Лиги Европы, уступив на выезде «Бешикташу» (0:1).
 
Киевляне пропустили гол во втором тайме и в конце встречи устроили настоящий штурм ворот Дженка Генена. На розыгрыш углового побежал даже Александр Шовковский, который был близок к тому, чтобы вырвать для киевлян ничейный результат. Но голкиперу «бело-синих» немного не повезло, его удар заблокировала спина партнера по команде. Еще несколько ударов во время финальной атаки отбил вратарь стамбульского клуба.
 
Отметим, что в третьем туре того розыгрыша киевлянам принес победу точный удар Дениса Гармаша на 90+3 минуте. К сожалению, в итоге парни Юрия Семина не смогли выйти из группы, где еще играли «Сток Сити» и «Маккаби» (Тель-Авив).

Источник — УЕФА

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