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  4. Голкипер-неудачник финала ЛЧ в Киеве продолжит карьеру в Шальке
Германия
09 января 2025, 20:46 | Обновлено 09 января 2025, 21:21
739
0

Голкипер-неудачник финала ЛЧ в Киеве продолжит карьеру в Шальке

Лорис Кариус будет играть в команде второй Бундеслиги

09 января 2025, 20:46 | Обновлено 09 января 2025, 21:21
739
0
Голкипер-неудачник финала ЛЧ в Киеве продолжит карьеру в Шальке
Getty Images/Global Images Ukraine. Лорис Кариус

Бывший вратарь «Ливерпуля» Лорис Кариус станет игроком немецкого «Шальке». Голкипер присоединиться к клубу на правах свободного агента. Ранее Кариус размышлял над завершением профессиональной карьеры.

«Шальке» и Лорис Кариус пришли к соглашению о сотрудничестве. В пятницу, 10 января, вратарь пройдет медосмотр в клубе. Если результаты будут удовлетворительны, стороны подпишут контракт до конца сезона, сообщает Sky Sport.

Лорис Кариус известен своими выступлениями за «Ливерпуль». Именно немецкого вратаря болельщики английского клуба обвиняли в поражении от «Реала» в финале Лиги чемпионов в сезоне-2017/18.

Предыдущим клубом Кариуса был «Ньюкасл». В июне 2024 года срок контракта голкипера истек и стороны решили не продлевать соглашение.

В турнирной таблице второй Бундеслиги «Шальке» занимает 13-е место. После 17 матчей в активе команды 20 очков.

Ранее сообщалось, что воспитанник «Шахтера» и экс-игрок «Динамо» мог оказаться в топ-клубе Европы.

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Лорис Кариус Шальке чемпионат Германии по футболу трансферы Ливерпуль Ньюкасл Лига чемпионов Вторая Бундеслига свободный агент
Сергій Турчак Источник: Sky Sports
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