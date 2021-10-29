ВИДЕО. Надаль сыграл в теннис с 97-летним украинцем-рекордсменом

97-летний украинец Леонид Станиславский встретился на Мальорке со звездой мирового тенниса Рафаэлем Надалем. Они даже сыграли вместе в теннис:
https://t.co/XzliZXwDYo pic.twitter.com/VOySHgXnCt— Tanika (@SitTanyusha) October 29, 2021
Leonid Stanislavskyi 🤝 @RafaelNadal— ITF (@ITFTennis) October 29, 2021
At 97 years old, Leonid is recognised as the oldest competitive tennis player in the world. Recently, his dreams came true when he met his hero at the @rnadalacademy 😍 pic.twitter.com/Cmjv64iDlE
Станиславский попал в Книгу рекордов Гиннесса. Он – самый возрастной действующий теннисист в мире.
Источник — Twitter
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