Попал в Книгу рекордов Гиннесса: украинец–лучший теннисист в категории 90+

Леонид Станиславский из Харькова в свои 97 лет продолжает играть в теннис

  • 08.07.2021 07:19
  • 1459 просмотров
  • 2 комментария
Попал в Книгу рекордов Гиннесса: украинец–лучший теннисист в категории 90+
© MediaPort

Харьковчанина Леонида Станиславского внесли в мировую Книгу рекордов Гиннесса.

Его официально признали лучшим теннисистом в возрастной категории 90+. В свои 97 лет мужчина продолжает активно готовиться к следующим чемпионатам.

Леонид Станиславский дважды получал титул национального рекордсмена Украины как «Самый пожилой теннисист» и «Самый пожилой человек, совершивший спуск на троллеи».

Напомним, недавно интересный рекорд покорился звездному сербу Новаку Джоковичу.

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    vizuals
    online
      vizuals, 08.07.2021 12:46
    -2
    "продовжує активно готуватися до наступних чемпіонатів"
    До ЮС ОПЕН чи Підсумкового?
    Ссылка
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 08.07.2021 10:22
    +3
    97, АХРИНЕТЬ
    Ссылка
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 08.07.2021 10:22
    +3
    97, АХРИНЕТЬ
    Ссылка
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