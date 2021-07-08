Попал в Книгу рекордов Гиннесса: украинец–лучший теннисист в категории 90+

Харьковчанина Леонида Станиславского внесли в мировую Книгу рекордов Гиннесса.
Его официально признали лучшим теннисистом в возрастной категории 90+. В свои 97 лет мужчина продолжает активно готовиться к следующим чемпионатам.
Леонид Станиславский дважды получал титул национального рекордсмена Украины как «Самый пожилой теннисист» и «Самый пожилой человек, совершивший спуск на троллеи».
Напомним, недавно интересный рекорд покорился звездному сербу Новаку Джоковичу.
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Источник — Sport.ua
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