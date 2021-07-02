Джокович легко вышел в 1/8 финала на Уимблдоне, установив еще один рекорд

Лидер мирового рейтинга Новак Джокович в третьем круге Уимблдона легко обыграл Дениса Кудлу из США.



Для серба эта победа стала 75-й на травяном мейджоре. Таким образом, у Джоковича теперь есть как минимум 75 победных матчей на всех турнирах Большого Шлема. Это абсолютный рекорд, ранее никому из теннисистов не удавалось ничего подобного.



К примеру, Федереру не хватает двух выигранных матчей на Ролан Гаррос, у Рафаэля Надаля – менее 75 выигранных матчей на всех ТБШ кроме Открытого чемпионата Франции.



Уимблдон. Третий круг

Новак Джокович (Сербия) – Денис Кудла (США) – 6:4, 6:3, 7:6(3)