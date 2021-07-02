Джокович легко вышел в 1/8 финала на Уимблдоне, установив еще один рекорд

Новак стал первым теннисистом, который выиграл не менее 75 матчей на всех турнирах Большого Шлема

  • 02.07.2021 20:58
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Джокович легко вышел в 1/8 финала на Уимблдоне, установив еще один рекорд
© Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Лидер мирового рейтинга Новак Джокович в третьем круге Уимблдона легко обыграл Дениса Кудлу из США.
 
Для серба эта победа стала 75-й на травяном мейджоре. Таким образом, у Джоковича теперь есть как минимум 75 победных матчей на всех турнирах Большого Шлема. Это абсолютный рекорд, ранее никому из теннисистов не удавалось ничего подобного.
 
К примеру, Федереру не хватает двух выигранных матчей на Ролан Гаррос, у Рафаэля Надаля – менее 75 выигранных матчей на всех ТБШ кроме Открытого чемпионата Франции.
 
Уимблдон. Третий круг 
Новак Джокович (Сербия) – Денис Кудла (США) – 6:4, 6:3, 7:6(3)

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Источник — Sport.ua

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