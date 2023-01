Tennis Plays for Peace. Костюк исполнила детскую мечту, шоу перед Аus Open

В преддверии Открытого чемпионата Австралии были сыграны благотворительные матчи для Украины в Мельбурне.

В выставочных матчах приняли участие Рафаэль Надаль, Кори Гауфф, Мария Саккари, Александр Зверев, Фрэнсис Тиафо и Алекс де Минаур. Также состоялся поединок между 98-летним украинским теннисистом Леонидом Станиславским и 98-летним Генри Янгом из Аделаиды.

Всего на арене присутствовало 17 тысяч зрителей. К слову, был сыгран еще и шоу-матч с микрофонами: Ястремская, Де Минаур и Димитров сыграли против Костюк, Саккари и Надаля. Костюк была пару раз замечена в объятиях с Надалем.

Сообщается, что всего было собрано 200 тысяч долларов. Денежные средства будут перечислены для осуществления гуманитарной поддержки в рамках работы UNICEF Australia, а также платформы Global Giving, оказывающие помощь на местах.

"Is it too late for a wildcard?"



The centurions are smashing it on the RLA stage! 🏟#AusOpen • #AO2023 pic.twitter.com/DHi0q6nW1O — #AusOpen (@AustralianOpen) January 11, 2023

What a rally that was 😅 pic.twitter.com/w8rKxDFiMy — #AusOpen (@AustralianOpen) January 11, 2023