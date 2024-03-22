ФОТО. Украинский теннисист-рекордсмен отпраздновал 100-летие

22 марта 100-летний юбилей празднует украинский теннисист Леонид Станиславский.

Отметим, что Станиславский внесен в мировую Книгу рекордов Гиннесса. В 2021-м его официально признали лучшим теннисистом в возрастной категории 90+.

Леонид Станиславский дважды получал титул национального рекордсмена Украины как «Самый пожилой теннисист» и «Самый пожилой человек, совершивший спуск на троллеи».

В январе 2023 года Станиславский принимал участие в благотворительном матче для Украины в Мельбурне, где было собрано 200 тысяч долларов.