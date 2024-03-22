ФОТО. Украинский теннисист-рекордсмен отпраздновал 100-летие
Леонид Станиславский очень любит теннис
22 марта 100-летний юбилей празднует украинский теннисист Леонид Станиславский.
Отметим, что Станиславский внесен в мировую Книгу рекордов Гиннесса. В 2021-м его официально признали лучшим теннисистом в возрастной категории 90+.
Леонид Станиславский дважды получал титул национального рекордсмена Украины как «Самый пожилой теннисист» и «Самый пожилой человек, совершивший спуск на троллеи».
В январе 2023 года Станиславский принимал участие в благотворительном матче для Украины в Мельбурне, где было собрано 200 тысяч долларов.
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